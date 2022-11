Une égratignure sur les casseroles en téflon peut libérer des milliers de particules de plastique dans les aliments

Grâce à des expériences et des algorithmes, des chercheurs australiens ont calculé l’énorme quantité de particules de plastique libérées par les poêles antiadhésives usées.

Une égratignure superficielle sur les poêles antiadhésives revêtues de téflon peut potentiellement libérer plus de 9 000 particules de plastique dans les aliments en cours de cuisson. À l’échelle microscopique, les dommages au revêtement peuvent entraîner la libération de 2,3 millions de microplastiques et de nanoplastiques. Étant donné que le polytétrafluoroéthylène (PTFE) – connu sous les noms commerciaux de Teflon, Fluon, Inoflon et autres – est un polymère qui fait partie des substances perfluoroalkylées, le tristement célèbre PFAS, les chercheurs pensent que les outils endommagés et usés pourraient présenter un risque pour le santé. Ils conseillent donc aux fabricants de développer des revêtements plus résistants et aux consommateurs de réfléchir aux ustensiles à utiliser pour la cuisson des aliments.

Une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques de l’Université de Newcastle à Callaghan, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Flinders Institute, a déterminé que les dommages causés aux casseroles en téflon peuvent libérer des milliers (ou des millions) de particules de plastique dans les aliments pour NanoScale Science and Technology et Flinders Microscopy and Microanalysis à l’Université Flinders. Les scientifiques, dirigés par le professeur Cheng Fang, chercheur au Global Center for Environmental Remediation (GCER) de l’université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené plusieurs expériences en laboratoire avec des casseroles en téflon endommagées de manière appropriée.

Grâce à une imagerie Raman sophistiquée et au développement d’algorithmes uniques, les scientifiques ont analysé et calculé la libération de fragments de microplastique (moins de 5 millimètres) et de nanoplastique (des millions de fois plus petits que les premiers) lors de simulations de cuisson d’aliments. Les dommages aux surfaces en téflon ont été causés par divers types d’ustensiles, comme une rôtisserie en acier inoxydable; par la suite, la libération des particules a été mesurée dans une période de temps donnée. Comme spécifié, les dommages au revêtement peuvent libérer jusqu’à 2,3 millions de particules de plastique microscopiques en un temps de cuisson de seulement 30 secondes, tandis qu’une simple égratignure peut libérer environ 9 100 particules.

Ce qui inquiète les auteurs de l’étude, c’est le matériau des revêtements antiadhésifs, qui, comme indiqué, fait partie des PFAS, les soi-disant « produits chimiques pour toujours » – persistants dans l’environnement et dans le corps – auxquels plusieurs études ont associé divers problèmes de santé, notamment celui du fœtus et de la femme enceinte (mais pas seulement), car ce sont des perturbateurs endocriniens. « Le matériau de revêtement antiadhésif en téflon fait généralement partie de la famille PFAS », a déclaré le Dr Fang dans un communiqué de presse. « Étant donné que les PFAS sont très préoccupants, ces microparticules de téflon dans nos aliments pourraient être un problème de santé, nous devons donc enquêter car nous ne savons pas grand-chose sur ces contaminants émergents », a ajouté le scientifique.

Les auteurs de l’étude soulignent que les calculs sur les particules libérées peuvent ne pas être précis en raison de la difficulté de détection, mais cela n’enlève pas le souci des ustensiles usés et endommagés utilisés régulièrement dans la cuisine. Les détails de la recherche « Imagerie Raman pour l’identification des microplastiques et nanoplastiques en téflon libérés par les ustensiles de cuisine antiadhésifs » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Science of The Total Environment.