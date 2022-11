Quels sont les meilleurs viseurs et optiques de Call of Duty : Modern Warfare 2 ?

Call of Duty: Modern Warfare 2 met ses efforts dans le support post-lancement en mode multijoueur. La communauté a déjà accès aux accessoires des plus de 30 armes disponibles dès le « day one ». Concrètement, les viseurs font partie des éléments qui peuvent faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre au cours de la partie. Un utilisateur les a tous testés. Lequel est le meilleur? Lequel a le plus de zoom ? Nous le révélons.

Les meilleures lunettes de Modern Warfare 2

L’utilisateur u/Viking_2481_ partage sur Reddit la perspective qu’un joueur a lorsqu’il utilise chacun des viseurs optiques disponibles dans le multijoueur de Modern Warfare 2. De l’analyse, nous pouvons extraire plusieurs données claires. Parmi les oscilloscopes ACOG, le VLK 4.0 se démarque, qui prend le relais du 3.4 disponible dans la Warzone d’origine. Si vous cherchez un peu plus de zoom, votre objectif est le SZ Bullseye, dont le grossissement atteint x6.

Entre les judas courts, c’est une question de préférence. Nous en avons opté pour deux : le Slimline Pro et le Cronen Mini Pro, capables d’offrir de la vitesse et un pointeur efficace pour résoudre les rencontres avec plus d’un ennemi. Parmi les optiques exclusives de tireur d’élite et de fusil de précision, nous trouvons des viseurs qui offrent un large champ de vision, bien plus que d’habitude dans la franchise. Nous mettons en évidence le DXS Coriolis V4, qui atteint un zoom x9. Si vous en recherchez un avec un zoom variable, nous vous recommandons le SO-X 80 6.6x, qui dispose d’un mode x11 alternatif. Presque rien.

N’oubliez pas que Modern Warfare 2 offre de nouvelles possibilités dans votre Gunsmith 2.0, comme les ajustements d’attachement. Dans cette pièce, nous vous expliquons comment vous pouvez modifier ses performances. Ici aussi, nous vous disons quelles sont les meilleures armes disponibles, au moins, pendant la pré-saison. Brillez dans le multijoueur du moment.

Source : Reddit