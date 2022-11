Microsoft travaille depuis longtemps pour essayer d’atteindre la dualité entre PC et tablette. L’objectif est d’avoir un mode tactile toujours disponible quand on veut l’utiliser. Bien sûr, certains ont décrit cela comme un réfrigérateur grille-pain et il semble qu’ils aient finalement dû capituler. Quoi qu’il en soit, il semble que la prochaine grande application à sortir un mode tactile soit Microsoft Edge.

Le géant du logiciel a récemment introduit une barre des tâches compacte et optimisée pour les tablettes pour les appareils Windows 11 22H2, démontrant son engagement à rendre Windows plus optimisé pour une utilisation tactile. Windows n’est pas le seul à bénéficier des efforts tactiles de Microsoft.

Microsoft Edge commence à tester son mode tactile tant attendu

Grâce à Leo Varela, nous avons appris que Microsoft teste actuellement un nouveau mode tactile pour le navigateur Edge afin de rendre le navigateur plus optimisé pour les appareils tactiles tels que Microsoft Surface Pro. Bien que certaines parties de l’interface Edge soient déjà bien optimisées pour appareils tactiles, c’est la première fois que nous voyons une interface utilisateur dédiée conçue pour fonctionner sur des appareils tactiles. Les utilisateurs d’Edge demandent une meilleure prise en charge de l’écran tactile depuis la disparition d’Edge Legacy.

L’activation du mode tactile agrandit légèrement tous les éléments du navigateur. Selon la description de la fonctionnalité, la taille des éléments du navigateur, tels que les boutons et les onglets, augmente lorsqu’ils sont activés. Si vous utilisez Edge sur un PC convertible, vous pouvez sélectionner l’option « Auto » dans le menu déroulant du mode tactile. Et ce faisant, Edge reconnaîtra si vous utilisez Windows avec le toucher ou non et vous proposera une mise en page en conséquence.

Microsoft teste actuellement la fonctionnalité sur le canal Edge Canary. Mais nous n’avons pas encore pu y accéder, ce qui indique qu’il pourrait être déployé pour sélectionner des utilisateurs pour le moment. Si vous faites partie des chanceux, vous pouvez rendre Edge plus optimisé pour une utilisation tactile en allant dans Paramètres > Apparence > Tactile.