Un milliardaire provoque des émissions de gaz à effet de serre un million de fois supérieures à la moyenne

Cop 27, le sommet sur le climat en Egypte

Un rapport d’Oxfam a calculé l’énorme impact des émissions de gaz à effet de serre des milliardaires. 125 personnes polluent autant que la France entière.

Cop 27, le sommet sur le climat en Egypte

En moyenne, un milliardaire est responsable d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère nettement plus élevées qu’une personne ordinaire. C’est un fait qui peut sembler intuitif, compte tenu des supercars, des yachts, des vols privés, des méga villas, du tourisme spatial et d’autres luxes auxquels les riches s’adonnent, mais leur impact est bien plus important qu’on ne pourrait l’imaginer. En tenant compte des investissements dans les grandes industries, en fait, chaque homme riche émet des gaz à effet de serre dans l’environnement un million de fois plus que la personne moyenne, dans 90 % de la population. Le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et les autres gaz à effet de serre étant les principaux catalyseurs du changement climatique, les modes de vie des milliardaires ont des conséquences dramatiques sur l’ensemble de la planète, affectant les écosystèmes et l’humanité.

Pour calculer le niveau des émissions causées par les milliardaires, les experts d’Oxfam, une organisation caritative britannique, ont élaboré le nouveau rapport « Milliardaires de carbone : les émissions d’investissement des personnes les plus riches du monde ». Vous pouvez le lire en cliquant sur ce lien. L’organisation a mené une analyse approfondie des investissements de 125 milliardaires dans certaines des plus grandes multinationales et entreprises du monde, en déterminant leur impact sur le climat. L’enquête a révélé que les milliardaires, grâce à leurs investissements, produisent en moyenne annuellement 3 millions de tonnes de CO2e (équivalent CO2, une mesure de l’impact sur le réchauffement climatique d’une certaine quantité de gaz à effet de serre NDR). Comme le précise Oxfam, le chiffre est un million de fois supérieur au CO2e émis par une personne moyenne, égal à « seulement » 2,76 tonnes par an. Rien d’étonnant à la différence, étant donné qu’en moyenne, les milliardaires investissent 14 % de leurs investissements dans des industries polluantes telles que celles liées à l’énergie et aux matériaux comme le ciment. Incroyablement, une seule des personnes riches avait des investissements dans une entreprise d’énergie renouvelable.

À partir de ces données de base, il a été calculé que les 125 milliardaires impliqués dans l’étude – qui détiennent des participations totales de 2,4 billions de dollars dans environ 200 entreprises – sont responsables de 393 millions de tonnes de CO2e émises dans l’atmosphère chaque année, une quantité comparable à celle de grands pays comme la France. En pratique, un groupe de personnes pouvant s’asseoir confortablement dans une salle de classe universitaire est capable de polluer autant la planète qu’une nation d’environ 70 millions d’habitants. Si cela ne suffisait pas, ces émissions de gaz à effet de serre affectent l’ensemble de l’humanité. Les premiers à les payer, bien sûr, ne sont pas les super riches responsables, mais les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, celles qui émettent le moins mais qui sont les plus exposées aux conséquences du changement climatique, comme la sécheresse, les phénomènes météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau de la mer. . Qu’il suffise de rappeler les 1 700 morts et les 9 millions de déplacés au Pakistan à cause des inondations en 2022, ou les 20 millions de personnes qui ont souffert de la faim à cause de la sécheresse, comme le souligne le nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMC).

« Ces quelques milliardaires ont ensemble des ‘émissions d’investissement’ qui correspondent à l’empreinte carbone de pays entiers comme la France, l’Egypte ou l’Argentine », a déclaré Nafkote Dabi, responsable du changement climatique chez Oxfam, dans un communiqué de presse. « La responsabilité plus grande et croissante des personnes riches pour les émissions globales est rarement discutée ou prise en compte dans la prise de décision climatique. Cela doit changer. Ces investisseurs milliardaires au sommet de la pyramide des entreprises portent l’énorme responsabilité de conduire l’effondrement du climat. Ils ont trop longtemps échappé à leurs responsabilités », a ajouté le Dr Dabi. « Les émissions des modes de vie milliardaires – dues à l’utilisation fréquente de jets privés et de yachts – sont des milliers de fois supérieures à celles d’une personne moyenne, ce qui est déjà totalement inacceptable. Mais si nous regardons les émissions de leurs investissements, alors leurs émissions de carbone sont plus d’un million de fois plus élevées », a-t-il commenté.

À la lumière de cet énorme impact climatique, qui cause déjà des souffrances et des morts dans diverses parties du monde, Oxfam appelle les gouvernements lors de la COP27 à souligner le rôle des super riches dans le réchauffement climatique et à réguler leurs investissements afin de mettre fin au profit sur la peau du reste de l’humanité. Pour ce faire, explique l’organisme britannique, les entreprises responsables doivent réduire drastiquement leurs émissions et les milliardaires être taxés avec un capital ad hoc. « Les super riches doivent être taxés et réglementés pour éviter les investissements polluants qui détruisent la planète. Les gouvernements doivent également mettre en place des réglementations et des politiques ambitieuses qui obligent les entreprises à être plus responsables et transparentes dans leurs rapports et à réduire radicalement leurs émissions », a déclaré Dabi.

Selon Oxfam, une taxe foncière pourrait rapporter 1 400 milliards de dollars par an pour les programmes d’aide aux pays en développement, les plus durement touchés par la crise climatique. Pour atteindre l’objectif mondial de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degrés Celsius, l’humanité doit réduire considérablement les émissions de carbone, ce qui nécessitera des changements radicaux dans la façon dont les investisseurs et les entreprises font des affaires et des politiques publiques », a conclu Dabi. L’espoir est qu’elle sera entendue par les puissants de la Terre, actuellement réunis à la COP27 en Égypte.