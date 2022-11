Atteignez Dragon Ball Super Saiyan 4: c’est le costume officiel d’une transformation aussi emblématique

Les fans de Dragon Ball pourront enfin ressentir ce que ça fait d’atteindre le niveau 4 de Super Saiyan ; ou presque. Et c’est que Bandai Namco Entertainment a présenté au Japon en costume officiel une telle transformation emblématique de Goku en Dragon Ball GT, un niveau de puissance qui n’apparaissait initialement que dans ladite série animée mais que nous avons vu dernièrement comment il a été étendu à d’autres sagas de la marque, comme c’est le cas de Dragon Ball Heroes et de la première combattante à atteindre ce niveau.

Ceci est le costume officiel de Dragon Ball Super Saiyan 4

Et c’est que malgré le fait que ces derniers temps, nous avons profité de nouveaux niveaux de puissance et de transformations sans précédent telles que l’Ultra Instinct de Goku ou l’Ultra Ego de Vegeta, les fans ont un souvenir spécial pour le quatrième niveau de Super Saiyan, une transformation qui a fait ses débuts dans le Série animée Dragon Ball GT, une saga totalement originale qui n’adapte aucune histoire de manga Dragon Ball.

Maintenant, et dans le cadre du merchandising presque sans fin de la franchise, le costume officiel de Super Saiyan 4 est apparu, un costume de torse uniquement qui comprend toutes les caractéristiques de l’une des transformations qui apporte le plus de changements au personnage en raison de cheveux rougeâtres sur presque tout le corps. Et ce nouveau costume le prouve.

Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations à ce sujet au-delà de la curieuse image distribuée par Bandai Namco Entertainment, la société en charge de son lancement sur le marché; ni date de commercialisation ni prix en yen. Il n’a pas non plus été confirmé si d’autres pièces de cosplay comme le bas du costume apparaîtront.

Vous vous sentez perdu face à tant de sagas, séries, films et mangas Dragon Ball ? Ne manquez pas notre guide définitif sur la façon de voir tous les produits Dragon Ball dans l’ordre chronologique.

Source | BD