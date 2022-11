Take Two réitère : la fuite de GTA 6 n’influencera pas le développement

Lorsque les 90 vidéos d’une version en développement de GTA 6 ont été divulguées en ligne, Take-Two Interactive – la société propriétaire de Rockstar Games – a publié une déclaration dans laquelle ils ont souligné que le vol n’affecterait pas le travail sur le nouvel opus tant attendu de la saga. Lors d’une récente réunion d’investisseurs, le PDG Strauss Zelnick a réitéré que cet incident n’influencerait pas les efforts de développement.

« En ce qui concerne la fuite, c’était terriblement malheureux. Nous prenons ce genre d’incidents très au sérieux, bien sûr. » « Il n’y a aucune preuve que du matériel ait été volé, ce qui est bien. Cela n’aura certainement aucune influence sur le développement, mais c’est très décevant et nous a rendus encore plus prudents en matière de cybersécurité. »

GTA 6, premières fuites de données

Rockstar Games a officialisé que le studio était immergé dans le processus de création du nouveau Grand Theft Auto dans une brève déclaration publiée sur son site officiel. La société a expliqué que son objectif est de créer un produit ambitieux qui réponde aux attentes de la communauté des joueurs. En tout cas, à ce jour, il n’y a pas de données officielles, bien que le journaliste Jason Schreier ait publié que la production se déroulerait dans une ville fictive de style Miami et que l’un des protagonistes serait une femme latine.

Alors que le développeur continue de travailler sur Grand Theft Auto 6 —toujours sans date ni plate-forme confirmée—, la tranche précédente a continué à être couronnée de succès. Il peut actuellement être joué sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, bien qu’il soit sorti à l’origine sur la génération PS3 et Xbox 360. Le cinquième chapitre s’est déjà vendu à plus de 170 millions d’exemplaires, en partie grâce au coup de pouce de GTA Online, qui continue de recevoir de nouveaux contenus à ce jour.

Source | VGC