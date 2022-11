Les 8 dernières années ont été les plus chaudes de tous les temps : agissez maintenant pour éviter la catastrophe climatique

L’OMM a annoncé que les 8 dernières années ont été les plus chaudes de tous les temps. Des effets dramatiques sur les phénomènes météorologiques extrêmes, la fonte des glaciers et le niveau de la mer.

Crédit : OMM

Les huit dernières années, de 2015 à 2022, ont été les plus chaudes de tous les temps. Au moins depuis que les températures mondiales sur Terre ont été suivies. Cela a été annoncé par l’Organisation météorologique mondiale (l’Organisation météorologique mondiale – OMM ou OMS), qui a publié un nouveau rapport lié à la COP27, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroule actuellement à Charm el-Cheikh, en Égypte. Les décisions et mesures qui seront prises au cours des différentes journées de travail, qui se prolongeront officiellement jusqu’au 18 novembre (mais pourraient aller plus loin, comme cela s’est produit par le passé), seront en effet décisives pour la lutte contre la crise climatique, qui est sur le point de conduire à une catastrophe pour l’ensemble de l’humanité.

Températures en 2022. Crédit : OMM

Dans le document « État du climat mondial en 2022 », l’OMM souligne que la température moyenne mondiale se situe actuellement à 1,15°C (intervalle entre 1,02 et 1,28°C) au-dessus de la moyenne de 1850-1900. Les huit dernières années sont les plus chaudes de tous les temps malgré l’impact de « La Niña » à partir de 2020, qui s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui. C’est un phénomène océanique et atmosphérique qui déclenche des températures plus froides, par opposition au plus célèbre (et chaud) El Niño. Malgré les effets de La Niña, nous avons tout de même rencontré des étés avec des températures record et moyennes bien au-dessus des saisonnières, comme celles enregistrées ces dernières semaines. En raison du phénomène susmentionné, 2022 ne sera pas l’année la plus chaude de tous les temps, mais selon l’OMM, elle atteindra probablement « la cinquième ou la sixième place du classement ». Ce qui importe, cependant, ce n’est pas une seule année, mais la tendance, qui montre une augmentation constante et très dangereuse. Il suffit de regarder la courbe historique de l’augmentation des températures moyennes depuis l’industrialisation.

L’OMM souligne que le réchauffement climatique est catalysé par les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O) liés aux activités humaines. Ils ont tous atteint des niveaux records en 2021. L’augmentation annuelle de la concentration de méthane, par exemple, a été la plus élevée jamais enregistrée, et en 2022, nous avons atteint 420 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone dans l’air. Aujourd’hui, nous émettons plus de 55 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an dans l’atmosphère, alors qu’en 2015, lors de la signature de l’accord historique de Paris sur le climat, il y en avait environ 50 milliards. Nous empirons donc, nous ne nous améliorons pas. Pas étonnant que nous soyons loin d’être en mesure d’arrêter la hausse de la température moyenne de 1,5 ° C, le seuil qui nous empêcherait des effets les plus catastrophiques du changement climatique. A ce rythme, selon le nouveau rapport lié à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), d’ici 2100 l’augmentation moyenne de la température sera de 2,5°C, avec des conséquences dévastatrices sur l’environnement et l’ensemble de l’humanité.

« Plus le réchauffement est important, plus les impacts sont graves. Aujourd’hui, nous avons des niveaux de dioxyde de carbone si élevés dans l’atmosphère que l’objectif de 1,5 ° C de l’Accord de Paris est à peine à portée de main », a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, dans un communiqué. « Il est déjà trop tard pour de nombreux glaciers et la fonte se poursuivra pendant des centaines, voire des milliers d’années, avec des implications majeures pour la sécurité de l’eau. Le taux d’élévation du niveau de la mer a doublé au cours des 30 dernières années. Bien que nous le mesurions encore en termes de millimètres par an, cela représente un demi-mètre à un mètre par siècle et c’est une menace sérieuse et à long terme pour plusieurs millions d’habitants des côtes et des états bas « , a déclaré l’expert. , ajoutant que ce sont les populations qui ont le moins pollué qui souffrent le plus.

Le niveau de la mer monte. Crédit : OMM

Parmi les différents impacts du changement climatique cités par l’OMM figure la fonte des glaces, avec une référence particulière aux glaciers des Alpes, dont l’épaisseur moyenne n’a diminué de 3 à 4 mètres qu’en 2022. La situation en Suisse est dramatique, où entre 2001 et En 2022, il y a eu une diminution de la glace des glaciers de 77 kilomètres cubes à 49 kilomètres cubes. La fonte des glaces – en particulier celle des pôles – est responsable de l’élévation du niveau de la mer, qui a augmenté d’environ 3,4 ± 0,3 mm par an en trente ans entre 1993 et ​​2022, avec un brusque envolée ces dernières années. « Le taux a doublé entre 1993-2002 et 2013-2022 et le niveau de la mer a augmenté d’environ 5 mm entre janvier 2021 et août 2022 », a souligné l’OMM. La chaleur des océans et le nombre d’événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les ouragans et les sécheresses, ont également augmenté. En 2022, près de 20 millions de personnes ont été confrontées à une crise alimentaire due à la sécheresse, tandis qu’au Pakistan, en raison des inondations, il y a eu 1 700 morts et près de 9 millions de déplacés. Autant de phénomènes qui vont s’aggraver et se généraliser dans un avenir proche si nous ne réduisons pas le plus tôt possible et fortement les émissions de gaz à effet de serre.