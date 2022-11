Le mode sombre automatique est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités

L’une des fonctionnalités que nous attendons le plus dans Windows 11 est le changement automatique de thème. iOS et Android ont déjà cette fonctionnalité, et pourtant le tout nouveau système d’exploitation Redmond n’a pas cette fonctionnalité. C’est pourquoi nous devons recourir à des applications tierces comme Auto Dark Mode. Ce dernier a reçu une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses améliorations à l’intérieur de l’application pour la rendre plus fiable et confortable.

Le mode sombre automatique continue de s’améliorer pour mieux fonctionner sur Windows 11

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le mode sombre automatique vous permet de programmer votre changement de thème et de faire en sorte que Windows active ou désactive le mode sombre au coucher du soleil, à une heure définie ou via un raccourci dédié. Le mode sombre automatique propose de nombreuses options de personnalisation qui nous permettent de définir des thèmes ou des fonds d’écran dédiés pour les modes sombre et clair, de retarder le changement de thème, de définir des conditions supplémentaires, et bien plus encore.

Avec la version 10.3.0.90, l’application s’améliore encore avec de nouvelles options de planification, une interface utilisateur plus moderne, de nouvelles entrées de menu contextuel et bien plus encore. Ce sont les nouvelles:

Quoi de neuf dans le mode d’obscurité automatique

Utilisez la veilleuse des fenêtres comme source pour vos changements de lumière et d’obscurité. Vous pouvez bien sûr toujours configurer un décalage dans ADM.

Suspendez le changement de thème automatique une fois (retarde jusqu’à la prochaine heure de lever/coucher du soleil de manière dynamique).

Le changement automatique de thème peut maintenant être mis en pause pendant une courte période.

Nous pouvons maintenant reporter le changement de thème géré via l’interface utilisateur sur la page de temps : Mettez en pause et reprenez le changement de thème via l’interface utilisateur de la page de temps. Voyez quels modules retardent le changement de thème et pendant combien de temps (s’ils ont un délai d’expiration).

Afficher une notification et retarder ou reporter cette action de manière interactive : Avant qu’un changement de thème automatique ne soit appliqué et que le thème doive être mis à jour. Lorsque le mode sombre automatique démarre.

Nouveaux raccourcis : Activer/désactiver le changement de thème automatique. Pause du changement de thème jusqu’au prochain lever/coucher du soleil. Basculez entre les thèmes clairs et sombres avec un seul raccourci clavier. Si vous passez à un thème qui ne correspond pas à l’heure, le changement de thème sera automatiquement mis en pause et vous en serez averti.

Nouvelles options de menu contextuel dans la zone de notification/plateau qui offrent les mêmes fonctionnalités que les raccourcis clavier.

Basculez la coloration des barres de titre et des bordures de fenêtre pour Windows 10 (fonctionne dans Windows 11 pour certaines fenêtres, mais pas toutes).

Ignorez certaines options telles que l’arrière-plan, les curseurs et les sons lorsque vous utilisez le mode thème Windows.

améliorations

Il utilise une méthode de changement de thème supplémentaire et plus moderne qui prend en charge plus d’options et rend ADM plus fiable (un grand merci à @namazso pour sa contribution impressionnante) !

Prise en charge appropriée pour changer de thème sur l’écran de verrouillage. Windows 11 changera dès que le PC sera déverrouillé, Windows 10 changera de thème pendant l’écran de verrouillage.

Cliquer sur l’icône de la barre d’état lorsque l’application est réduite l’amènera instantanément au premier plan.

De nombreuses améliorations de stabilité pour la synchronisation de l’état du thème, y compris, mais sans s’y limiter : Récupération de fond d’écran plus fiable à partir d’un thème personnalisé existant (pour la compatibilité avec les outils de fond d’écran tiers), Meilleure détection lors de l’utilisation d’un thème Windows non enregistré. Amélioration du scintillement possible du fond d’écran en réduisant le nombre d’appels de synchronisation requis. Détection plus robuste du thème Windows actuellement actif.

Les fonds d’écran mono et multi-moniteurs, ainsi que les fonds d’écran de couleur unie, sont désormais restaurés lorsque le sélecteur de fond d’écran est activé et lorsque le mode d’obscurité automatique est lancé pour une expérience de changement de fond d’écran plus fluide avec notre propre sélecteur.

Le menu contextuel de la barre d’état prend désormais en charge le mode sombre.

La page des fonds d’écran demande désormais une mise à jour du thème lorsque le paramètre est activé, ce qui améliore légèrement l’expérience utilisateur.

Ils ont repensé la page de personnalisation pour avoir un look plus moderne.

Ajout d’un texte d’information lorsque vous appuyez sur le bouton de copie sur la page d’informations.

L’icône dans la zone de notification et le texte qui passe dessus indiquent si le changement automatique de thème est en pause ou désactivé.

Correctifs