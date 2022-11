Diablo 4 pourrait être lancé en avril 2023, les précommandes ouvertes le mois prochain

Très attendu : Si vous en avez assez de verser de l’argent sur Diablo Immortal et que vous avez envie du prochain épisode principal de la série, voici une bonne nouvelle : plusieurs rapports ont réduit la date de sortie du très attendu Diablo 4 à avril 2023.

Blizzard n’a pas été plus précis que « dans le courant de 2023 » en ce qui concerne la date de sortie de Diablo 4. Selon Windows Central et le podcast XboxEra, le jeu débarquera officiellement en avril. Ceux qui ne peuvent pas attendre le RPG d’action pourront peut-être le précommander en décembre, ce qui donnera également accès à la bêta ouverte en février 2023.

Des rumeurs prétendent qu’un segment des Game Awards, qui aura lieu le 8 décembre, sera consacré à Diablo 4. Les précommandes devraient s’ouvrir dès que les détails seront annoncés lors de l’événement. Les Game Awards seraient également l’endroit où Blizzard commence sa campagne de marketing massive pour Diablo 4.

Blizzard a précédemment déclaré qu’il offrirait des saisons de service en direct plus étendues dans Diablo 4 par rapport à Diablo 3 et Diablo 2: Resurrected. La société affirme que Diablo 4 est un jeu à prix plein avec une boutique de cosmétiques et un abonnement de saison (avec des niveaux gratuits et premium), bien qu’elle souligne qu’aucun de ceux-ci ne propose d’options de paiement pour l’alimentation.

Il y avait, et il y a toujours, beaucoup de colère envers Blizzard pour sa monétisation agressive dans le titre mobile/PC gratuit Diablo Immortal, qui en a fait l’un des jeux les moins bien notés par les utilisateurs sur Metacritic – les utilisateurs peuvent dépenser des centaines de des milliers de dollars en maximisant les caractères. Mais le tollé n’a pas d’impact sur les ventes ; Diablo Immortal a gagné 97 millions de dollars sur iOS et Android en août, en hausse de 42 % d’un mois sur l’autre.

Blizzard affirme depuis longtemps que la monétisation n’est qu’une grande partie du jeu final de Diablo Immortal et que la plupart des joueurs ne dépensent pas d’argent. Étant donné le contrecoup contre ce titre et Diablo 4 étant un jeu payant, on pourrait imaginer que Blizzard ne sera pas aussi insistant avec ses efforts de monétisation dans la prochaine entrée. Mais gagner 100 millions de dollars par mois atténue probablement le coup de toute cette colère.

Si vous êtes un grand fan de Diablo et un joueur inconditionnel, Blizzard a déclaré le mois dernier qu’il recherchait des « experts » de Diablo pour le premier test bêta fermé de Diablo IV.