Petit cerveau, bosse et yeux sauvages – voilà à quoi nous ressemblerons dans 1000 ans grâce à la technologie

Mindy, un prototype d’être humain du futur. Crédit : Expédition sans frais

Dans mille ans l’être humain sera bossu, aura des mains comme des griffes, un cou bas et épais, trois paupières par œil et même un cerveau plus petit. Il aura également des dimensions plus réduites et sera probablement aussi moins « beau » d’un point de vue intellectuel. L’Homo sapiens elle subira une véritable transformation, conditionnée et véhiculée par l’utilisation omniprésente de la technologie dans nos vies, capable d’influencer l’évolution humaine plus que toute autre chose. Bien qu’en fait cela puisse sembler un concept aliénant, la sélection naturelle s’opère constamment même dans notre espèce, dominante et malheureusement capable d’anéantir toutes les autres – ainsi que l’ensemble de la planète Terre -, mais pas à l’abri des processus biologiques qui s’étendent sur des milliards .d’années l’évolution de la vie.

La technologie est actuellement l’un des éléments les plus impactants sur nos vies, du moins pour les populations les plus riches et les plus industrialisées, ayant complètement bouleversé non seulement notre façon de travailler, mais aussi celle d’acquérir des connaissances et d’interagir et de nouer des relations avec les autres. Aujourd’hui, tout cela se passe dans de nombreux cas à travers l’écran d’un appareil électronique, comme ceux des ordinateurs, des smartphones et des tablettes, dont l’utilisation continue influence la condition psychophysique et favorise l’affirmation évolutive de traits plus stressés que d’autres. La posture et les gestes répétitifs, par exemple, ne sont que deux des éléments conditionnés par la technologie qui, dans un avenir lointain, rendront l’homme différent de ce qu’il est aujourd’hui.

En analysant de nombreuses études consacrées à l’impact psychophysique de la technologie au quotidien et en consultant plusieurs experts sur le sujet, les chercheurs de l’organisation de Toll Free Forwarding ont créé le prototype d’un être humain de l’an 3000 grâce à la collaboration d’un graphique 3D, dont l’apparence – mais pas seulement – est profondément influencée par l’utilisation continue des appareils pendant des générations, plus de 1000 ans. Le résultat est « Mindy », une fille qui ne correspond pas aux standards esthétiques d’aujourd’hui.

L’un des premiers détails qui ressort est la bosse, influencée par les postures constamment incorrectes que nous adoptons pendant des heures et des heures chaque jour, à la fois pour regarder l’écran de l’ordinateur sur lequel nous travaillons et pour consulter les réseaux sociaux sur notre smartphone. « Passer des heures à regarder le téléphone fatigue le cou et déséquilibre la colonne vertébrale. En conséquence, les muscles du cou doivent exercer un effort supplémentaire pour soutenir la tête. Être assis devant l’ordinateur au bureau pendant des heures indique également que le torse est poussé vers l’avant par rapport aux hanches, plutôt que d’être droit et aligné », a commenté le Dr Caleb Backe de Maple Holistics, consulté par Toll Free Forwarding. Il n’est donc pas étonnant que dans mille ans nous soyons tous un peu courbés, sous la pression de la sélection de ce trait.

Plus dérangeante est la main de la griffe de Mindy, la soi-disant « griffe de texte », en raison de la façon dont elle attrape et utilise un smartphone pour taper du texte. Le docteur Nikola Djordjevic de Med Alert Help explique qu’il s’agit d’une affection connue sous le nom de « syndrome du tunnel cubital » et qui, avec le coude à 90°, peut être déclenchée précisément par l’utilisation intensive du téléphone portable. « Ce syndrome est causé par une pression ou un étirement du nerf cubital qui passe dans une rainure sur la face interne du coude. Cela provoque un engourdissement ou une sensation de picotement dans l’annulaire et les petits doigts, des douleurs dans l’avant-bras et une faiblesse dans les mains. Garder le coude plié longtemps, la plupart du temps, en tenant le téléphone, peut étirer le nerf derrière le coude et exercer une pression dessus », a expliqué le Dr Djordjevic.

Si cela ne suffit pas, Mindy a également un soi-disant « col technique », qui est plus court et plus large que la normale. Il est déclenché par le regard constant de haut en bas lors de l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone, qui fatigue et fait mal aux muscles du cou. Ces muscles sont obligés de travailler constamment pour garder la tête haute, comme l’explique le Dr K. Daniel Riew du New York-Presbyterian Orch Spine Hospital. Mindy a également un crâne plus épais que le nôtre, pour se protéger des rayonnements radiofréquence émis par les smartphones et appareils associés. Les recherches sur les ondes électromagnétiques sont arrivées à des conclusions contradictoires, mais il est possible qu’elles puissent avoir des effets importants sur la santé. Le crâne plus épais peut être un trait sélectionné pour protéger le cerveau d’un rayonnement similaire.

Le cerveau lui-même pourrait devenir beaucoup plus petit que le nôtre, tout simplement parce que le confort et les connaissances issus de la technologie n’exigent plus que le cerveau « travaille » pour la survie et le travail de la mémoire. Sans surprise, selon une récente étude internationale menée par le Dartmouth College à Hanovre, le cerveau du genre Homo s’est rétréci jusqu’à il y a environ 3 000 ans. À l’avenir, il pourrait continuer à diminuer également grâce à la soi-disant « intelligence collective », qui peut être véhiculée en vivant dans la communauté mais aussi via un simple smartphone. Le film Idiocracy de 2006 joue sur le fait qu’un être humain d’aujourd’hui pourrait être beaucoup plus intelligent que l’un des 2500.

L’un des traits les plus inquiétants de Mindy est représenté par les triples paupières, la troisième pouvant se développer à l’avenir pour nous protéger des maux de tête et de la fatigue oculaire résultant d’une exposition constante à la lumière des appareils électroniques. Cette sorte de membrane nictitante – comme celle que l’on trouve chez de nombreux animaux – aiderait à limiter la lumière pénétrant dans les yeux. « Les humains peuvent développer une paupière interne plus grande pour éviter une exposition à une lumière excessive, ou le cristallin de l’œil peut évoluer de manière à bloquer la lumière bleue entrante mais pas les autres lumières à haute longueur d’onde telles que le vert, le jaune ou le rouge », a déclaré le professeur Kasun. Ratnayake de l’Université de Tolède a déclaré à Toll Free Forwarding.

En bref, l’être humain de 3000 pourrait être très différent de ce que nous sommes aujourd’hui, précisément à cause de la façon dont nous vivons nos vies maintenant. Nous n’abandonnerons certainement pas la technologie et les nombreux avantages qu’elle offre, au prix de la faire remplacer en partie ou en totalité par elle, comme le montre une vidéo récente et inquiétante sur l’évolution humaine réalisée avec l’intelligence artificielle.