Combien consomme votre Smart TV ?

Si un miracle ne se produit pas d’ici mars 2023, les citoyens de l’Union européenne devront dire adieu à la possibilité d’acheter des téléviseurs avec des dalles 8K. La mesure s’accompagne d’une certaine controverse, car ce n’est pas un . Mais… Est-ce qu’un téléviseur consomme tant que ça ? Parlons de ce sujet un peu plus en détail.

Combien consomme un téléviseur ?

Lorsque nous achetons un nouveau téléviseur, nous examinons le panneau, les angles de vision et le système d’exploitation qui lui confère les capacités de Smart TV. Il est rare que vous consultiez l’étiquette environnementale. Cependant, les téléviseurs sont catalogués en fonction de leur consommation, comme n’importe quel autre appareil.

Toutefois, pour vendre un téléviseur dans l’UE, il doit répondre à des exigences minimales en termes d’efficacité. Toutes ces informations se trouvent sur l’étiquette énergétique.

Dans les téléviseurs, cet onglet répertorie une gamme de A à G en fonction de la consommation d’énergie et des performances de l’équipement. Au milieu de l’étiquette est indiquée la consommation moyenne d’environ mille heures d’utilisation. Les pouces, le nombre de pixels et la consommation équivalente avec les options HDR activées sont également spécifiés.

Que consommez-vous le plus d’un téléviseur ?

Voici les facteurs les plus importants à considérer :

Résolution : plus la résolution est élevée, plus la consommation est élevée. Nous pouvions déjà l’apprécier il y a des années avec les téléphones portables. Plus de pixels indique généralement une consommation d’énergie plus élevée.

Puissance lumineuse : les téléviseurs dotés de fonctionnalités HDR consomment plus, car ils ont besoin de plus de puissance pour faire briller les panneaux.

Traitement : toutes les capacités d’amélioration de l’image et du son ont aussi leur dépense énergétique. Bien que de plus en plus de puces performantes soient assemblées, ce point est également important pour la consommation.

Le son : c’est un autre oublié, mais il est aussi pris en compte pour évaluer la consommation totale du téléviseur. Elle est mesurée en tenant compte de la puissance nominale en watts de l’ensemble des haut-parleurs d’un téléviseur.

Vaut-il la peine de changer de téléviseur pour un nouveau modèle en ne prenant en compte que l’efficacité énergétique ? Si celui que vous avez fonctionne bien, il est raisonnable de penser que ce n’est pas le cas. Après tout, le coût environnemental de se débarrasser du téléviseur que vous avez déjà et d’en acheter un nouveau dépasse presque certainement la marge que vous économisez sur le niveau d’énergie. Il est généralement bien plus intéressant de consommer la télévision de manière responsable :

Désactivez le HDR si vous n’en avez pas besoin. De même, utilisez le bon mode scène pour chaque cas. Pourquoi utiliser un mode ultra lumineux la nuit, alors que vous n’en avez vraiment pas besoin ?

Éteignez la télévision si vous ne la regardez pas : il y a des gens qui ont besoin du bruit ambiant d’une télévision, même s’il n’y a personne devant eux. Au minimum, vous économiserez 80 watts par heure.

Et la veille ? : Certains téléviseurs peuvent consommer entre 2 et 3 watts en veille. A l’année, cela se traduit par environ 5 euros sur la facture. Dans la plupart des cas, cela ne vous compensera pas de déconnecter complètement le téléviseur, mais nous vous laissons les données là-bas au cas où vous souhaiteriez également enregistrer ici.

Mesurez la consommation de votre TV avec ces accessoires

Tous les téléviseurs vendus dans notre pays passent par une série de contrôles. C’est pourquoi ils sont vendus avec une série de labels environnementaux. Quelle que soit la télévision que vous avez à la maison — et quelle que soit sa période —, votre modèle remplissait d’une manière ou d’une autre les consignes minimales qui s’imposaient à l’époque. Ces mêmes règles sont celles qui vont être renforcées en mars 2023, et cela pourrait mettre fin aux panneaux 8K sur notre territoire. Si vous souhaitez garder un contrôle exhaustif de la consommation de votre téléviseur, la chose la plus intéressante que vous puissiez faire est d’acquérir un compteur de consommation.

Les modèles avec écran permettent de voir rapidement la consommation en temps réel, ainsi que le cumulé. Vous pouvez même programmer le prix par kilowatt pour voir combien il vous en coûte pour faire fonctionner un appareil.

D’autre part, vous pouvez utiliser des prises intelligentes. Ils ont une certaine consommation en veille, mais ils permettent aussi d’enregistrer de manière simple la consommation d’un appareil. De plus, nous pouvons couper le courant même si nous ne sommes pas chez nous.

