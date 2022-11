Yeelight apporte la technologie Matter soutenue par Apple à ses gammes de produits grand public et Pro

Comme pour de nombreux autres fabricants de HomeKit, Yeelight annonce la prise en charge de Matter sur toute sa gamme de produits. Finalisé début octobre, Matter vise à améliorer le paysage global de la maison intelligente avec une norme ouverte prise en charge par Apple, Google, Amazon et d’autres. La version initiale de Matter prendra en charge un certain nombre des catégories de maisons intelligentes les plus courantes : éclairage et électricité, commandes CVC, revêtements de fenêtre et stores, capteurs de sûreté et de sécurité, serrures de porte, appareils multimédias, y compris les téléviseurs, contrôleurs en tant qu’appareils et applications, et des ponts.

Pour la gamme Yeelight de produits électroniques grand public, Matter Protocol prendra en charge de nombreux autres produits à l’avenir, ainsi que la gamme de produits existante. Outre sa série d’éclairage domestique classique, un tout nouveau portefeuille de produits Yeelight Fun est également ajouté à la gamme d’appareils Matter !

Yeelight Cube, la nouvelle itération de leur gamme de lampes intelligentes déjà populaire, arrivera bientôt sur le marché. L’utilisateur peut créer des conceptions de lampe uniques et originales, ainsi que modifier le style général de son bureau grâce à cet appareil interactif construit et conçu comme LEGO.

Par ailleurs, Yeelight prévoit de lancer une nouvelle gamme de produits d’éclairage essentiels pour la série Home qui inclura également le support Matter. Yeelight Pro est encore plus simple à utiliser ! Tous les produits de cette sélection prendront en charge Matter avec une simple mise à jour OTA.

La prise de Netcost-security.fr

La norme Matter pourrait être une aubaine majeure pour le marché de la maison intelligente. Il offre aux accessoires des capacités multiplateformes sans presque autant de frais généraux, ce qui indique que si un appareil est compatible avec Matter, il est également compatible avec HomeKit.

Avec la nouvelle version de HomeKit d’Apple en version bêta, les fabricants d’accessoires n’ont plus besoin d’intégrer individuellement chaque plate-forme de maison intelligente, comme Amazon Alexa et Google Home. Au lieu de développer des intégrations distinctes pour différentes plates-formes, les développeurs peuvent créer devenir compatibles Matter, puis ils seront compatibles sur les autres principales plates-formes.

Ce sera un déploiement lent, mais je crois que cela améliorera tout ce qui concerne la « maison intelligente ».

