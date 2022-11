Parce que le gaz naturel liquéfié (GNL) émet dix fois plus de CO2 que les gazoducs

Une entreprise norvégienne a estimé que les importations de GNL entraînent des émissions de CO2 beaucoup plus élevées que les pipelines, catalysant le changement climatique.

Un méthanier. Crédit : wikipédia

Pour compenser les coupures de gaz naturel russe transitant par des gazoducs – fermés, limités voire détruits comme Nord Stream – plusieurs pays ont commencé à acheter des quantités de plus en plus importantes de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce choix, devenu nécessaire pour beaucoup au vu des rigueurs de l’hiver, n’est cependant pas sans coût pour l’environnement. Loin de là. Selon une nouvelle analyse menée par la société norvégienne Rystad Energy et présentée en avant-première par la BBC, en effet, la production et le transport de GNL déterminent des émissions de dioxyde de carbone (CO2) – le principal gaz à effet de serre anthropique – jusqu’à dix fois plus élevées que les gazoducs . C’est un fait extrêmement négatif, qui risque de saper les efforts déployés pour contrer les conséquences catastrophiques du changement climatique. Mais pourquoi le GNL est-il si polluant ?

La raison est très simple. Le gaz naturel liquéfié n’est rien de plus que du gaz naturel (celui qui passe par les canalisations) refroidi par des processus industriels qui déterminent le changement d’état, de gazeux à liquide, en fait. Le problème est que de gigantesques refroidisseurs sont utilisés pour réaliser la transformation, qui abaissent la température à plus de – 160°C, avec une consommation énergétique importante. Par refroidissement, le volume occupé par le composé se rétrécit des centaines de fois – environ 600 – et devient ainsi possible de le transporter plus facilement, par exemple à travers les colossaux méthaniers qui sillonnent les océans. Le transit de ces navires des Etats-Unis vers l’Europe a fortement augmenté depuis plusieurs mois, suite aux accords signés pour pallier la pénurie de gaz russe en provenance des gazoducs. Autant dire que, selon les données communiquées par l’agence de services financiers spécialisée S&P Global, les volumes d’importation de GNL ont augmenté de 65 % au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2021. Les gaz liquides sont parmi les plus polluants. indique sur la planète, il n’est donc absolument pas surprenant qu’il y ait une augmentation substantielle des émissions de CO2 par rapport aux gazoducs.

Navire méthanier. Crédit : wikipédia

« Pour le gaz provenant des pipelines norvégiens, nous calculons environ 7 kg de CO2 par baril, mais pour les importations de GNL en Europe, nous estimons que la moyenne est supérieure à 70, donc environ 10 fois plus faible pour le gaz de pipeline que le GNL », Dr Patrick King de Rystad a déclaré à la BBC. « D’ici la fin de l’année prochaine, si la Russie ferme complètement les robinets de gaz et que tout le gaz supplémentaire nécessaire provient de sources de GNL, il y aura 35 millions de tonnes supplémentaires d’émissions de CO2 importées en amont par rapport à 2021 », a déclaré l’expert. King a conclu son raisonnement en soulignant qu’une quantité similaire d’émissions est comparable à celle produite en ajoutant 16 millions de véhicules aux routes britanniques pendant deux ans. C’est un véritable renversement, si l’on considère les mesures qui sont prises pour éviter que le chauffage ne dépasse 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, comme la coupure des véhicules polluants.

La perte du gazoduc Nord Stream détruit après un acte de sabotage

Selon certains, cette course au GNL dénote un manque de prévoyance. Les coupures de gaz naturel, comme l’a expliqué à la BBC le professeur Paul Balcombe, professeur à l’Université Queen Mary de Londres et non impliqué dans l’étude norvégienne, devraient en fait faire avancer les choses pour réduire la consommation de gaz, encourager l’énergie à partir de sources renouvelables et améliorer l’énergie Efficacité. Paradoxalement, 16 % du GNL importé en Europe provient de gisements russes : « En achetant ce gaz à la Russie, le Royaume-Uni et l’Europe contribuent non seulement à financer l’invasion de l’Ukraine, mais rendent également plus difficile la victoire de la guerre contre changement climatique », a conclu le Dr King. L’espoir est que ces réflexions aboutissent à la COP27 qui s’apprête à débuter en Égypte, incitant les gouvernements à prendre des mesures pour limiter l’impact de l’utilisation du GNL.