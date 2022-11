La carte exclusive War of the Brothers de Magic: The Gathering dévoilée

La Guerre des Frères a marqué une étape importante dans l’histoire du multivers, le moment qui a décidé du sort de tous les êtres vivants, déclencheur d’un mal incommensurable, les Phyrexians.

Pour ceux d’entre vous qui découvrent Magic: The Gathering lore, les Phyrexians sont des êtres biomécaniques maléfiques qui cherchent à survivre à tout prix, assimilant les forces de toutes les races qu’ils vainquent au nom de leur évolution.

Cette guerre s’est soldée par un affrontement de machines de guerre titanesques, qui se reflétera dans cette nouvelle collection, tant dans les terrains de base que dans les créatures, parmi lesquelles, bien sûr, on retrouvera des Phyrexians, des artefacts, etc.

Une carte exclusive

La carte que nous vous apportons exclusivement concerne le refroidissement involontaire, un sort bleu d’une rareté peu commune, qui nous permet d’engager jusqu’à deux artefacts et/ou créatures et de mettre deux compteurs d’étourdissement sur chacun d’eux, ce qui les empêche de se dégager, puisque nous supprimerait plutôt un compteur d’étourdissement.

La nouvelle mise à jour Magic: The Gathering apporte également un nouveau Mastery Pass à MTG Arena, avec des packs, 5 orbes de maîtrise, des pochettes de cartes, des styles de cartes, des jetons d’événement, des animaux de compagnie et bien plus encore qui nous attendent cette saison.