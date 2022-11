Le drame original de HBO The Last of Us prévu pour la première le 15 janvier

Très attendu: la prochaine série d’action en direct de HBO basée sur The Last of Us sera présentée en première le 15 janvier 2023. La première saison de neuf épisodes du drame original sera diffusée à 21 h heure de l’Est sur HBO et sera disponible en streaming en 4K via HBO Max. Contrairement à Netflix, HBO préfère toujours le visionnage sur rendez-vous, alors attendez-vous à recevoir un nouvel épisode chaque semaine au fur et à mesure que la saison avance.

La confirmation de la première intervient quelques jours seulement après que HBO a laissé tomber prématurément la date sur la page de l’émission sur HBO Max.

HBO a officiellement annoncé l’adaptation en direct au début de 2020 avec Craig Mazin et Neil Druckmann à la barre. Carolyn Strauss (Tchernobyl et Game of Thrones) sera également productrice exécutive, aux côtés d’Evan Wells de Naughty Dog. Il est basé sur la franchise de jeux vidéo à succès de Naughty Dog du même nom, dont la première entrée a atterri en 2013 pour la PlayStation 3 avant d’être portée sur la PS4 l’année suivante.

L’émission se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne et est centrée sur un survivant nommé Joel qui a été embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui suit est un voyage brutal et déchirant à travers le pays qui voit chacun dépendre de l’autre pour sa survie.

The Last of Us présente Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie. Parmi les autres rôles notables, citons Nick Offerman dans Bill, Storm Reid dans Riley, Jeffrey Pierce dans Perry et Murray Bartlett dans Frank. Sarah, la fille de Joel, est interprétée par Nico Parker.

Le jeu primé a reçu un pack d’extension en 2014 appelé Left Behind. Une suite appropriée a été abandonnée en 2020 intitulée The Last of Us Part II, qui s’est déroulée cinq ans après les événements du jeu original.

En septembre dernier, Naughty Dog a publié un remake du premier jeu pour PlayStation 5 appelé The Last of Us Part I. Un port PC du remake devrait sortir à un moment donné, mais nous n’avons pas encore de date de lancement pour celui-ci.