Comment fonctionne le missile balistique nucléaire russe R-30 Bulava : il peut échapper aux défenses occidentales

La Russie a lancé avec succès un missile balistique R-30 Bulava lors d’un test. L’arme insaisissable peut transporter 10 ogives nucléaires et parcourir 10 000 km.

Missiles Bulava lancés depuis des sous-marins. Crédit : wikipédia

Jeudi 3 novembre, la Russie a testé avec succès le missile balistique intercontinental R-30 Bulava, l’un des « fleurons » parmi les armes dont dispose le Kremlin. Le missile, comme l’a précisé l’agence de presse russe Ria Novosti, a été lancé depuis le plus récent et gigantesque sous-marin nucléaire de classe Borei « Generalissimus Suvorov », atteignant sa cible à des milliers de kilomètres. Comme lors d’autres tests menés par le passé, le Bulava est parti de la mer Blanche – à proximité de l’océan Arctique – et a atteint avec précision le Kura Missile Test Range, une sorte de grand champ de tir de missiles balistiques situé dans une zone reculée du kraï du Kamtchatka. , dans l’Extrême-Orient de la Russie. Il s’agit sans aucun doute d’une démonstration de force de la part de Moscou, sachant que le missile balistique peut emporter plusieurs têtes nucléaires et est connu pour les capacités d’évasion des boucliers antimissiles occidentaux. Voici ce que nous savons et comment cela fonctionne.

Qu’est-ce que le R-30 Bulava ICBM

Le R-30 Bulava, également connu sous le nom de RSM-56 Bulava et les codes OTAN SS-NX-30 et SS-N-32, est techniquement un SLBM, qui est un missile balistique lancé par sous-marin. Développé par des ingénieurs de l’Institut de technologie thermique de Moscou (MITT), il s’agit d’une évolution des anciens missiles balistiques intercontinentaux Topol-M, encore modifiés pour permettre le lancement depuis des sous-marins. La conception a commencé à la fin des années 90 du siècle dernier et les premiers tests de démonstration ont été effectués en 2004. Comme l’a rapporté l’agence de presse russe Tass, entre le 27 septembre 2005 et le 26 juin 2017, un total de 26 lancements ont été effectués, dont 14 succès. À partir du 10 janvier 2013, le R-30 Bulava est entré en service expérimental à bord du sous-marin de la classe Borei Yuri Dolgorukiy ; un peu plus de 5 ans plus tard, en juin 2018, ils sont officiellement entrés en service dans la marine russe. La « promotion » est intervenue après un lancement simultané réussi (avec quatre missiles) le 22 mai de la même année. Dans ce cas également, comme pour le test récent, les missiles sont partis de la mer Blanche et ont touché le polygone au cœur du Kamtchatka. Les missiles R-30 Bulava comportent trois étages – les deux premiers à combustible solide et le dernier à combustible liquide – et ont également été conçus pour être lancés à partir de sous-marins de la classe Typhoon.

Comment fonctionne le missile balistique russe R-30 Bulava

Comme indiqué par TASS, le R-30 Bulava a une masse au lancement d’environ 36,8 tonnes et une masse au décollage de 1 150 kilogrammes, tandis que la longueur est d’un peu plus de 12 mètres. La portée maximale estimée se situe entre 8 000 et 10 000 kilomètres; les essais réussis menés par la mer Blanche – avec la traversée de l’énorme territoire russe, le plus vaste de la planète – démontrent les capacités intercontinentales du missile. TASS explique par ailleurs que le R-30 Bulava a une probabilité d’erreur circulaire (une mesure de la précision du missile) comprise entre 120 et 350 mètres. Compte tenu du potentiel atomique qu’elle peut transporter, capable de libérer une énergie plus de cent fois supérieure à celle de la bombe atomique larguée par les États-Unis sur Hiroshima, c’est une marge assez faible. Le « mérite » est d’un système de guidage inertiel et numérique basé sur le satellite GLONASS. En ce qui concerne les armes, l’arme balistique russe avancée peut transporter 6 à 10 ogives nucléaires de 100 à 150 kilotonnes chacune (celle qui est tombée sur Hiroshima était de 13 à 15 kilotonnes).

En plus de la puissance de feu et de la précision dévastatrices, d’autres astuces dans la manche du R-30 Bulava incluent un entretien facile et la capacité d’échapper aux systèmes de missiles anti-balistiques (AMB) actuellement déployés, comme l’a déclaré en 2021 le contre-amiral Arkady Navarsky, le commandant de la force sous-marine russe dans le Pacifique. « Parmi ses principaux avantages, le Bulava est facile à entretenir et peut manœuvrer dans sa phase de poussée, ce qui rend le missile invulnérable à tout système ABM », a déclaré l’armée. En plus des manœuvres d’évitement qu’il peut effectuer grâce au troisième étage à ergol liquide, le missile peut aussi lâcher des appâts et ainsi être encore plus insaisissable. Il n’est pas surprenant que le président russe Vladimir Poutine ait fait procéder à un lancement d’essai du sous-marin Generalissimus Suvorov qui vient d’entrer en service, dans le contexte de la phase très délicate dans laquelle est entrée la guerre en Ukraine.