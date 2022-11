Le guide des cadeaux de vacances d’Apple dit ce que nous pensons tous : nous prenons un de tout

Apple a partagé son guide annuel des cadeaux des Fêtes à l’approche de la saison des achats et des cadeaux des Fêtes. La société a également de nouveaux détails sur les offres spéciales pendant la saison des fêtes, le contenu à venir sur Apple TV +, et bien plus encore.

Le guide annuel des cadeaux de vacances d’Apple n’est jamais aussi intéressant. Il comprend essentiellement tous les produits Apple actuellement disponibles, et cette année n’est pas différente. Indice : l’entreprise qui fabrique les produits Apple souhaite que vous offriez des produits Apple en cadeau de Noël cette année. Choquant!

iPhone 14 et iPhone 14 Plus avec une autonomie impressionnante et un nouveau système à double caméra.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max avancés avec un nouvel appareil photo principal de 48 MP et l’île dynamique – une nouvelle façon riche et interactive de s’engager avec des activités, des alertes et des notifications.

L'iPad repensé et le tout nouvel iPad Pro puissant avec M2.

Le MacBook Air entièrement repensé et suralimenté par M2.

La toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste et performante.

Apple Watch Series 8 – avec les meilleures fonctionnalités de santé de sa catégorie – et l'Apple Watch SE repensée.

La deuxième génération d'AirPods Pro.

La puissante Apple TV 4K de nouvelle génération.

Des contenus exclusifs sont également disponibles sur les différents services d’Apple pendant les fêtes de fin d’année, notamment Apple TV+, Apple Fitness+, et bien d’autres :

Écoutez Carols Covered sur Apple Music, une liste de lecture exclusive et indépendante des genres avec des artistes couvrant des succès et des chants de Noël, ainsi qu’une nouvelle liste de lecture Classical Carols Covered interprétée par les meilleurs artistes classiques.

Profitez d’une joyeuse programmation festive sur Apple TV+ avec le long métrage musical très attendu Fougueuxavec Will Ferrell, Ryan Reynolds et Octavia Spencer ; Cacahuètes spéciaux de vacances; et des épisodes de vacances de séries mondialement appréciées comme Ted Lasso.

Apple pense que vous devriez acheter à quelqu’un un produit Apple pour les vacances

Obtenez un saut sur vos objectifs du Nouvel An avec Fitness +, offrant plus de 3 000 entraînements et méditations de style studio, tous dirigés par une équipe d’entraîneurs diversifiée et inclusive. Fitness + est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone pour s’abonner et en profiter, même s’ils n’ont pas d’Apple Watch.

Vous pouvez trouver le communiqué de presse complet d’Apple sur le site Web de la salle de presse de l’entreprise et consulter le guide des cadeaux de vacances innovant ici.

