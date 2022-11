La lumière verte peut réduire la douleur chronique et les maux de tête – comment est-ce possible

Plusieurs études ont déterminé que la lumière verte peut réduire la douleur chronique causée par des conditions telles que les maux de tête et la fibromyalgie.

Crédit : Université de l’Arizona

L’exposition à la lumière verte peut réduire la douleur chronique et l’anxiété liées à la maladie, ainsi que la nécessité de prendre des opioïdes – parmi les analgésiques/analgésiques les plus puissants – pour maîtriser la souffrance. C’est un mix d’avantages dont pourraient bénéficier des dizaines de millions de personnes dans le monde, si l’efficacité du feu vert (et notamment de certaines fréquences) était définitivement confirmée par la recherche scientifique. En fait, plusieurs études ont étudié les propriétés analgésiques de la lumière verte pendant des années. L’étude « Évaluation de l’exposition à la lumière verte sur la fréquence des maux de tête et la qualité de vie chez les patients migraineux : un essai clinique préliminaire croisé à sens unique » publiée en 2020, par exemple, a déterminé que l’exposition à deux heures de lumières LED Verdi réduisait les jours de maux de tête de 70 % chez les volontaires souffrant de migraines épisodiques et de 60 % chez ceux souffrant de migraines chroniques. Maintenant, une nouvelle enquête a révélé l’efficacité de la lumière verte chez les patients atteints de fibromyalgie, une maladie rhumatismale idiopathique caractérisée par de fortes douleurs dans les muscles, les tendons et les ligaments.

L’étude était dirigée par une équipe de recherche américaine de l’Université Duke coordonnée par le professeur Padma Gulur, vice-présidente du département d’anesthésiologie et de santé de Duke à Chapel Hill (Caroline du Nord). Les scientifiques sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué 34 patients atteints de fibromyalgie dans l’étude, répartis en trois groupes randomisés : le premier (10 patients) a été invité à porter des lunettes teintées en bleu ; par seconde (12 patients) pour porter des lunettes claires ; et le troisième (12 patients) à porter des lunettes teintées vertes. Les participants ont porté des lunettes pendant deux semaines consécutives, quatre heures par jour. À la fin de l’étude, ceux qui portaient des lunettes vertes « étaient quatre fois plus susceptibles d’avoir une réduction de l’anxiété que ceux des autres groupes, qui n’ont vu aucune réduction de l’anxiété », a déclaré le professeur Gulur dans un communiqué. Leur dépendance aux opioïdes pour réduire la douleur a également diminué de manière significative. « Nous avons constaté que bien que leurs scores de douleur soient restés les mêmes, ceux qui portaient des lunettes vertes utilisaient moins d’opioïdes, ce qui montre que leur douleur était correctement contrôlée », a-t-elle déclaré.

Pour ces raisons, les auteurs de l’étude recommandent non seulement le traitement des lunettes vertes pour les personnes atteintes de fibromyalgie, mais étudient également l’efficacité pour d’autres conditions qui causent des douleurs chroniques. Les résultats ont été si significatifs qu’à la fin de l’étude, ceux qui portaient les lunettes aux verres verts n’ont pas voulu les rendre, comme le précise le scientifique de Time.com. Le portail raconte l’histoire de Jennifer Dinardo, une femme de 64 ans de Tucson qui souffrait de douleurs chroniques depuis des années ; lorsqu’elle a participé à une étude expérimentale avec feu vert en 2020, la douleur a commencé à disparaître 30 jours seulement après l’avoir commencée. Aujourd’hui, elle ne prend plus d’analgésiques et n’utilise des lunettes vertes qu’en cas de besoin.

La raison pour laquelle la lumière verte semble être efficace contre la douleur déclenchée par la fibromyalgie, les maux de tête et d’autres affections n’est pas entièrement comprise, mais les scientifiques pensent qu’une des raisons pourrait résider dans le fait qu’elle est capable d’activer la mélanopsine, un neurotransmetteur sensible à la lumière liée à les mouvements de l’élève. Cette protéine synthétisée dans la rétine interagit également avec la matière grise périaqueducale ou grise périaqueducale, une partie de la matière grise considérée comme le principal centre de contrôle du traitement de la douleur. Selon Gulur et ses collègues, toutes les lumières vertes ne sont pas efficaces, seules des longueurs d’onde spécifiques peuvent être identifiées avec un instrument appelé spectrophotomètre. C’est pourquoi il ne suffit pas d’acheter de simples lunettes aux verres verts pour tenter de lutter contre la douleur (et de toute façon toute décision à ce sujet doit toujours être prise avec votre médecin). À l’heure actuelle, la pleine efficacité du feu vert n’a pas encore été démontrée et des études supplémentaires et approfondies seront nécessaires. Les détails de la nouvelle recherche ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society of Anesthesiologists, qui s’est tenue à la Nouvelle-Orléans.