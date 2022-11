La dernière enquête Steam suggère que les joueurs achètent à nouveau des cartes graphiques plus puissantes

En bref : Valve a publié les résultats de l’enquête Steam d’octobre. Les chiffres du mois dernier, qui proviennent de la participation facultative des millions d’utilisateurs de la plate-forme, suggèrent que les joueurs achètent à nouveau des cartes graphiques haut de gamme après un mois au cours duquel les GPU moins chers ont été les plus performants.

La section GPU de l’enquête Steam montre que la RTX 3060 était à nouveau la carte la plus performante, ce que nous avons vu au cours des mois précédents. Elle a augmenté de 1,95 % pour prendre une part totale de 5,47 %, ce qui en fait la quatrième carte la plus populaire parmi les participants.

Hormis quelques cartes plus anciennes (GTX 1660 et GTX 1060) qui ont enregistré des gains le mois dernier, les douze meilleures performances étaient les produits Ampere et Turing de milieu à haut de gamme, tels que les RTX 3070, 3070 Ti et 2080 Super. . Cela contraste avec l’enquête de septembre dans laquelle les cartes plus anciennes et moins chères ont connu les plus fortes augmentations. Les joueurs pourraient mettre à niveau pour faire face à des titres plus exigeants tels que Plague Tale Requiem et le prochain remake de Dead Space (et, dans une moindre mesure, Call of Duty: Modern Warfare 2).

La carte la plus appréciée des participants reste la GTX 1060, la top card depuis qu’elle a remplacé la GTX 750 Ti en janvier 2018. On constate également que la RTX 2060 est passée de la troisième à la deuxième place. Plus bas dans la liste se trouve le RTX 3060, qui est passé du sixième au quatrième. Si l’on combinait sa part avec la version pour ordinateur portable, cela ferait du RTX 3060 le GPU le plus populaire de la liste.

Octobre a été un mauvais moment pour AMD. Sa part de processeur a chuté pour le quatrième mois consécutif contre Intel, passant en dessous de 30 % pour la première fois depuis août de l’année dernière. Avec un démarrage lent des ventes de Ryzen 7000 et des ventes de Raptor Lake semblant fortes, l’équipe rouge ne passe pas le meilleur moment en ce moment.

Ailleurs, Windows 10 a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs alors que Windows 11 a enregistré une rare baisse. Et malgré la fin du support de Microsoft il y a des années, les utilisateurs de Windows 7 ont augmenté de 1,19 % le mois dernier. En termes de RAM, 16 Go ont consolidé leur place en tant que quantité de mémoire la plus courante dans les machines des gens, et l’Oculus Quest 2 est de loin le casque VR le plus populaire (41,49%).