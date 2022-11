Aqara publie des informations sur ses premiers appareils compatibles Matter et les prochains produits compatibles Thread

Aujourd’hui, Aqara a partagé son plan pour le protocole de maison intelligente soutenu par Apple (Matter). Aqara a travaillé avec la Connectivity Standards Alliance (CSA) et Apple, Google et Samsung sur les premiers programmes de test pour assurer une transition en douceur vers le déploiement de Matter. Les utilisateurs d’Aqara auront d’abord accès à Matter en décembre 2022 via l’Aqara Hub M2 via une mise à jour du micrologiciel en direct, qui permettra aux appareils Aqara Zigbee existants de devenir compatibles avec Matter.

Les autres hubs Aqara, y compris le Hub M1S/M1S Gen 2, le Hub E1, le Camera Hub G3 et le Camera Hub G2H Pro, recevront également des mises à jour OTA similaires dans les mois à venir.

Les mises à jour logicielles apporteront la prise en charge de Matter à plus de 40 appareils Aqara Zigbee. Grâce aux hubs Aqara, ces appareils pourront prendre en charge Matter et se connecter à d’autres appareils Matter tiers. Certains de ces appareils sont répertoriés ci-dessous :

Au total, Aqara prévoit d’apporter la prise en charge de Matter à plus de 160 appareils dans 10 catégories de produits

Socket en charge des threads

Aqara prévoit également une nouvelle gamme d’appareils basés sur Thread. S’appuyant sur le succès du nouveau capteur de porte et de fenêtre d’Aqara ainsi que du capteur de mouvement, la société actualisera les conceptions de ces deux appareils pour adopter le protocole Thread – entre autres améliorations – afin de permettre une prise en charge native de Matter et une connexion directe avec le contrôleur Matter sans l’utilisation d’un hub. Les nouveaux capteurs arriveront au début de l’année prochaine.

Une gamme d’appareils Aqara basés sur Thread doit suivre, notamment divers capteurs intelligents, des gradateurs, des prises intelligentes, des lumières et le concentrateur de maison intelligente de nouvelle génération avec prise en charge multiprotocole. Un nouvel Aqara Hub M3 est conçu non seulement pour permettre aux appareils Aqara Zigbee de prendre en charge Matter, mais également pour servir de routeur de bordure de thread et de contrôleur et commissaire de matière, qui peut directement connecter et gérer les appareils domestiques intelligents compatibles Thread et Matter.

La prise de Netcost-security.fr

Aqara, ainsi que de nombreux autres fournisseurs de maisons intelligentes, annonce aujourd’hui la prise en charge de Matter. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les utilisateurs remarqueront tout de suite, mais j’espère que cela créera une maison intelligente plus stable et plus rapide. Aqara fabrique des produits pour la maison intelligente abordables depuis de nombreuses années, et je suis également ravi de voir l’annonce concernant les nouveaux appareils Thread.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :