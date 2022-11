Survit à 12 cancers grâce à un « super » système immunitaire : espoirs de nouveaux traitements

Le cas extraordinaire d’un patient atteint d’une maladie génétique très rare qui a survécu à 12 tumeurs, dont 5 malignes, a été décrit dans Science Advances.

Une femme de 36 ans a survécu à 12 cancers distincts dans diverses parties du corps, dont au moins cinq étaient considérés comme agressifs et malins. Le cas exceptionnel, selon l’équipe de médecins et de scientifiques qui suit le patient, est lié à une extraordinaire réponse anti-inflammatoire du système immunitaire. En effet, il parvient à contrecarrer et à éliminer les cellules cancéreuses en prolifération continue, dues à des mutations génétiques qui jusqu’à présent étaient même considérées comme incompatibles avec la vie. L’étude de cette condition – techniquement une aneuploïdie – pourrait favoriser de nouveaux outils de diagnostic précoce ainsi que des immunothérapies révolutionnaires pour lutter contre le cancer.

Décrivant le cas exceptionnel de la survivante de 12 cancers, âgée de 36 ans, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques espagnols de la Division Cellulaire et du Groupe Cancer du Centre National Espagnol de Recherche sur le Cancer (CNIO) à Madrid, a collaboré étroitement avec des collègues de l’unité clinique du cancer familial, l’unité de cytogénétique, le laboratoire du cancer héréditaire – hôpital universitaire Doce de Octubre, l’institut Koch du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par les docteurs Carolina Villarroya-Beltri, Sandra Rodriguez-Perales, Marco Malumbres et Miguel Urioste, ont soumis les échantillons prélevés sur le patient à des analyses génétiques approfondies, notant le caractère exceptionnel du cas clinique. La femme, en effet, ne présente pas d’altérations dans les gènes normalement associés au cancer héréditaire, cependant, grâce au séquençage de l’ensemble du génome, des mutations bialléliques germinales sont apparues dans un gène appelé MAD1L1, impliqué dans les processus de division et de prolifération cellulaire et qui code pour la protéine MAD1 du point de contrôle de l’assemblage du fuseau (SAC). Beaucoup de ses proches ont la mutation sur un seul gène de l’un des deux parents, tandis que la femme a des anomalies dans les deux copies. Il s’agit d’une condition absolument exceptionnelle, car les embryons de modèles animaux avec une combinaison génétique similaire meurent et ne se développent pas.

« Nous ne comprenons toujours pas comment cet individu a pu se développer au stade embryonnaire, ni comment il a réussi à surmonter toutes ses maladies », a déclaré le Dr Malumbres dans un communiqué. La condition génétique aneuploïde particulière (avec un numéro chromosomique différent de celui diploïde typique, 2n = 46) a non seulement provoqué une très forte susceptibilité tumorale, mais également d’autres altérations. La femme, par exemple, souffre de microcéphalie et a des taches cutanées. Ses tumeurs se sont développées à différents intervalles tout au long de sa jeune vie, depuis l’enfance, mais comme indiqué, elles ont toutes été vaincues. Selon les chercheurs, la production constante de cellules malades due à une altération génétique a déclenché une « réponse défensive chronique » du système immunitaire, qui tend à cibler et à éliminer rapidement toutes les nouvelles tumeurs émergentes. « Nous pensons que stimuler les réponses immunitaires d’autres patients les aiderait à arrêter le développement de tumeurs », a déclaré le Dr Malumbres. En pratique, de nouvelles « options thérapeutiques » pour les maladies oncologiques pourraient émerger de l’étude de ce cas.

Pour étudier la patiente et sa famille, les chercheurs se sont appuyés sur une technique appelée « analyse monocellulaire », qui leur permet d’obtenir des informations précieuses en comparant le profil de milliers de cellules individuelles. «En analysant des milliers de ces cellules séparément, une par une, nous pouvons étudier ce qui arrive à chaque cellule spécifique et quelles sont les conséquences de ces changements chez le patient», a déclaré le professeur Villarroya-Beltri. Grâce à cette analyse, les chercheurs ont découvert des centaines de lymphocytes identiques et à prolifération rapide – des cellules immunitaires – qui peuvent conduire au cancer. Selon Villarroya-Beltri et ses collègues, l’analyse unicellulaire peut aider à identifier les cellules ayant un « potentiel tumoral » et ainsi faciliter le diagnostic précoce d’un néoplasme.

« L’analyse de l’ARN unicellulaire a identifié un stress mitochondrial accompagné d’une inflammation systémique avec une signalisation accrue de l’interféron et du NFκB dans les cellules aneuploïdes et euploïdes, suggérant une réponse autonome non cellulaire », ont déclaré les scientifiques dans le résumé de l’étude. Les détails de la recherche « Les mutations germinales bialléliques dans MAD1L1 induit un syndrome d’aneuploïdie avec une susceptibilité tumorale élevée » ont été publiés dans la revue scientifique Science Advances.