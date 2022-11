Le courrier électronique Edison ajoute de nouvelles informations sur les abonnements intelligents et des options de résumé chronométré

Edison Mail, la populaire application de messagerie iOS et Android, a publié aujourd’hui une mise à jour ajoutant deux nouvelles fonctionnalités à son outil Subscriptions Assistant. Les informations sur les abonnements vous aideront à voir l’encombrement des e-mails avant qu’il ne surcharge votre boîte de réception, et un nouveau minuteur de résumé vous aide à contrôler le moment où vos abonnements préférés arrivent dans les boîtes de réception.

Le nouvel assistant d’abonnements s’occupera de votre boîte de réception afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches et les messages les plus prioritaires.

Nous avons pour mission de faire de votre boîte de réception un endroit moins stressant et notre dernière mise à jour tient cette promesse. La fatigue que vous ressentez à cause d’un trop grand nombre d’e-mails encombrant votre boîte de réception ne s’améliore pas assez vite », a déclaré Jeff Pearsall, vice-président du design pour Edison Mail. « Notre équipe a passé des mois à rechercher des moyens plus efficaces d’offrir un soulagement de la surcharge d’e-mails et nous sommes convaincus que toute personne qui a ressenti la douleur de nettoyer sa boîte de réception des spams tous les jours appréciera et bénéficiera immédiatement de nos nouvelles informations d’abonnement et de la fonctionnalité de résumé chronométré.

Edison note que les recherches de l’industrie indiquent que l’employé de bureau moyen reçoit 121 e-mails par jour, et d’autres recherches montrent que jusqu’à 85 % de tous les e-mails envoyés sont des spams. Selon une étude menée par l’entreprise elle-même, plus de la moitié des Américains déclarent souffrir encore de recevoir trop d’e-mails, et près de 70 % affirment que les notifications et les messages interfèrent avec leur productivité.

Toutes les fonctionnalités incluses dans l’assistant d’abonnement d’Edison :

Informations sur les abonnements – La mesure automatique des abonnements par e-mail que vous ouvrez le plus et le moins fonctionne intelligemment en coulisses pour offrir un tableau de bord simple, afin que vous puissiez évaluer rapidement le potentiel de désabonnement pour chaque expéditeur.

– La mesure automatique des abonnements par e-mail que vous ouvrez le plus et le moins fonctionne intelligemment en coulisses pour offrir un tableau de bord simple, afin que vous puissiez évaluer rapidement le potentiel de désabonnement pour chaque expéditeur. Résumé de l’abonnement chronométré – Planifiez un groupe d’abonnements par e-mail pour qu’ils arrivent dans votre boîte de réception à l’heure que vous avez définie (en sautant toutes les notifications jusque-là) afin qu’ils puissent être examinés et gérés comme une seule liste. Supprimez en bloc, désabonnez-vous ou marquez pour des actions ultérieures sur des newsletters individuelles ou triez-les individuellement.

– Planifiez un groupe d’abonnements par e-mail pour qu’ils arrivent dans votre boîte de réception à l’heure que vous avez définie (en sautant toutes les notifications jusque-là) afin qu’ils puissent être examinés et gérés comme une seule liste. Supprimez en bloc, désabonnez-vous ou marquez pour des actions ultérieures sur des newsletters individuelles ou triez-les individuellement. Désinscription en un clic – En un seul clic, vous pouvez commander l’envoi d’e-mails d’abonnement indésirables dans votre corbeille et ne plus jamais occuper d’espace dans votre boîte de réception.

– En un seul clic, vous pouvez commander l’envoi d’e-mails d’abonnement indésirables dans votre corbeille et ne plus jamais occuper d’espace dans votre boîte de réception. Gestionnaire d’abonnement – Affichez facilement votre liste personnalisée d’abonnements aux e-mails sur tous vos comptes sur un écran partagé pratique, ce qui facilite la révision des listes que vous avez créées.

