Voici la liste complète avec les 11 nouveaux jeux annoncés pour PS VR2

Le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation est plus proche que jamais. Sony Interactive Entertainment a annoncé par surprise que le PS VR2 sera mis en vente le 22 février, bien que la campagne de réservation débutera le 15 novembre, comme révélé sur le blog officiel. La société japonaise en a profité pour découvrir 11 jeux vidéo qui atteindront le système VR à l’avenir. Quels sont? Voici la liste complète:

Les 11 nouveaux jeux annoncés pour PS VR2

The Dark Pictures : Switchback VR Feu croisé : escouade Sierra La brigade légère Villes VR : édition améliorée Élevé cosmologique Bonjour voisin : recherche et sauvetage Collection Jurassic World Aftermath Pistolet Fouet VR Zénith : la dernière ville Après la chute tentaculaire

Supermassive Games, les créateurs d’Until Dawn, travaillent depuis quelques années sur un projet d’anthologie qui s’apprête à clôturer sa première saison. La collection Dark Pictures Anthology comprend des productions telles que Man of Medan, Little Hope et House of Ashes, qui seront rejointes par The Devil in Me le 18 novembre. Plus tard nous pourrons accéder au monde immersif de The Dark Pictures : Switchback VR :

« Cela emmènera les joueurs dans un voyage multi-sensoriel où ils devront survivre à un vaisseau fantôme cauchemardesque et à ses apparitions déformées, affronter d’horribles incarnations démoniaques de » sorcières « persécutées dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, puis se battre pour sa vie contre le surnaturel. des vampires piégés au-delà du désert », a expliqué Supermassive sur le blog officiel PlayStation. Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs devront s’échapper de l’hôtel de l’Exposition universelle, où grouille « un tueur en série sadique et sanglant ». Toutes ces histoires seront interconnectées d’une manière ou d’une autre.

Le pack de base PlayStation VR2 coûtera 599,99 euros (559,99 $ aux États-Unis), bien que les personnes intéressées puissent acheter d’autres packs comme celui qui comprend Horizon Call of the Mountain, un nouvel opus de la saga Guerrilla Games.

