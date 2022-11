En Europe, les températures ont plus que doublé par rapport à la moyenne mondiale

C’est ce que révèle le nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) qui enregistre sur le Vieux Continent la plus forte hausse au niveau mondial.

À l’échelle mondiale, l’Europe a connu la plus forte augmentation des températures, augmentant de plus du double de la moyenne mondiale au cours des 30 dernières années. C’est ce que révèle le nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) présenté aujourd’hui à Genève, en vue de la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm-El Cheikh, en Égypte. .

Le rapport, produit en collaboration avec le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique, se concentre sur la hausse des températures, les vagues de chaleur marines et terrestres, les conditions météorologiques extrêmes et les changements dans les régimes de précipitations et le recul de la glace et de la neige par rapport à 2021. Les températures, en particulier, ont considérablement augmenté. sur la période 1991-2021, à un rythme moyen qui en Europe est d’environ +0,5°C par décennie. En conséquence, indiquent les experts, les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d’épaisseur de 1997 à 2021, tandis que la fonte de la calotte glaciaire du Groenland contribue à accélérer la montée du niveau de la mer. Toujours au Groenland, à l’été 2021, il y a eu la première pluie jamais enregistrée au point le plus élevé, la station Summit.

Selon les estimations de l’OMM; les incendies de forêt, les inondations et autres événements météorologiques et climatiques à fort impact ont fait des centaines de morts, touché directement plus d’un demi-million de personnes et causé des dommages économiques de plus de 50 milliards de dollars rien qu’en 2021. Environ 84 % des événements extrêmes étaient des inondations ou des tempêtes.

D’autre part, précise le rapport, l’Union européenne est parvenue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 31 % entre 1990 et 2020, avec un objectif de réduction nette de 55 % pour 2030. L’Europe est aussi l’une des régions les plus avancées en matière transfrontalière. coopération en matière d’adaptation au changement climatique, notamment à travers les bassins fluviaux transnationaux et est l’un des leaders mondiaux dans la fourniture de systèmes d’alerte précoce efficaces, avec environ 75% des personnes protégées. Les plans d’action pour la santé liés à la chaleur ont sauvé de nombreuses vies de la chaleur accablante.

« L’Europe présente une image en direct d’un monde qui se réchauffe et nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l’abri des impacts des phénomènes météorologiques extrêmes – a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM -. Cette année, comme en 2021, une grande partie de l’Europe a été frappée par de vastes vagues de chaleur et de sécheresse, qui ont alimenté les incendies. En 2021, des inondations exceptionnelles ont fait des morts et des ravages« .

« En ce qui concerne l’atténuation, le bon rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région devrait se poursuivre et l’ambition devrait être encore accrue. – Taalas ajouté -. L’Europe peut jouer un rôle clé dans la réalisation de la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle pour respecter l’accord de Paris« .