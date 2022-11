La nouvelle Apple TV 4K est plus rapide et plus abordable, lisez les testeurs

Par DigitalTrends le 02 novembre 2022



90

Ce qu’il fait, il le fait mieux que n’importe quoi d’autre.

De The Verge le 02 novembre 2022



80

En ce qui concerne les propriétaires actuels d’Apple TV 4K, à moins que vous n’ayez un téléviseur Samsung 4K dans votre salon et que vous attendiez avec impatience le HDR10 Plus, il n’y a aucune raison impérieuse de passer d’un modèle précédent à celui-ci. Il est peu probable que vous perceviez l’une des améliorations de vitesse, et Thread / Matter ne fait que décoller, il y a donc beaucoup de temps pour attendre tout ce qu’Apple a ensuite dans le pipeline Apple TV.

Par PCMag le 02 novembre 2022



70

Malgré une baisse de prix et une amélioration des performances, l’Apple TV 4K de troisième génération reste un streamer multimédia coûteux qui convient le mieux aux ménages centrés sur Apple.

De Tom’s Guide le 02 novembre 2022



80

Améliorée par rapport au modèle de l’année dernière et plus abordable que jamais, l’Apple TV 4K (2022) est plus convaincante qu’auparavant. L’appareil de diffusion en continu le plus rapide (du moins pour la plupart des applications), l’Apple TV 4K offre le meilleur écran d’accueil du secteur. Et tandis que le nouveau look Siri offre de l’aide, il devient un peu trop gros.

De Pocket-Lint le 02 novembre 2022



90

L’Apple TV 4K (2022) est-elle le décodeur que vous devriez acheter par-dessus tout ? Si vous êtes un utilisateur Apple et un abonné au service Apple, alors absolument, il offre une excellente performance et une expérience avec beaucoup d’offres. Si vous voulez juste un décodeur ou un stick pour accéder aux services de streaming, il existe de nombreuses options beaucoup moins chères.

Par Reviews.org le 02 novembre 2022



90

L’Apple TV 4K 2022 est une petite mise à niveau d’une année sur l’autre qui parvient néanmoins à rendre le décodeur fruité un peu plus attrayant – en grande partie grâce à un prix moins cher. Vous paierez toujours plus pour une nouvelle Apple TV 4K que la plupart des autres appareils de streaming, mais c’est nouveau de voir un fabricant baisser les prix dans une année où tout le reste est devenu plus cher.

Par ZDNet le 02 novembre 2022



90

L’Apple TV 4K en vaut vraiment la peine pour ceux qui profiteront de plus de ces fonctionnalités qui vont au-delà du streaming quotidien, comme le contrôle intelligent de la maison et le home cinéma immersif. Et cela augmente considérablement la qualité de l’image, je le recommande donc à tous ceux qui recherchent une mise à niveau par rapport à la vidéo de leur appareil de diffusion en continu actuel.

Par TechCrunch le 02 novembre 2022



L’Apple TV 4K réclamait-elle une actualisation hardware ? Définitivement pas. La version sortante est une excellente performance qui continuera à satisfaire les besoins de nombreux clients pendant encore longtemps. Mais le modèle 2022 ajoute de grandes améliorations matérielles qui, avec la réduction de prix, en font une évidence pour quiconque cherche à obtenir sa première Apple TV ou à mettre à niveau un modèle Apple TV HD vieillissant.

Par cnet le 02 novembre 2022



Pour 129 $, la nouvelle Apple TV 4K est difficile à vendre par rapport à ses rivales. Mais si son prix baisse de 30 $ à 50 $ ? Eh bien, Apple pourrait avoir à nouveau un produit TV convaincant.

Par CNN le 02 novembre 2022



La plus récente Apple TV 4K d’Apple est une mise à niveau impressionnante pour ceux qui possèdent une ancienne Apple TV 4K ou Apple TV HD grâce à des performances accrues et à un nouveau prix plus bas. C’est le nouveau streamer haut de gamme à battre, mais les propriétaires du modèle Apple TV 4K de l’année dernière peuvent ignorer pour l’instant.

Par GearPatrol le 02 novembre 2022



Si vous envisagez de construire une maison intelligente autour de HomeKit, ou si vous avez déjà un tas de gadgets compatibles HomeKit, vous voulez vraiment dépenser les 20 $ supplémentaires sur le modèle à plus grande capacité. C’est le seul modèle doté d’un Ethernet et prenant en charge Thread, une norme de réseau maillé à faible consommation d’énergie qui permet à de nombreux appareils intelligents, y compris les appareils HomeKit, de communiquer mieux et plus efficacement entre eux.