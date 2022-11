Les drogues récréatives, y compris le cannabis, augmentent le risque d’arythmies cardiaques

C’est ce que révèlent les résultats d’une nouvelle étude de l’American Heart Association, qui a observé une augmentation de 35 % des risques de développer une fibrillation auriculaire chez les consommateurs de cannabis.

Selon une nouvelle étude observationnelle de l’American Heart Association, la consommation de cannabis, de méthamphétamines, de cocaïne et d’opiacés est associée à un risque significativement accru de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque potentiellement mortel. La recherche, qui a analysé les données cliniques de plus de 23 millions de personnes qui se sont rendues aux urgences ou ont dû être hospitalisées en Californie entre 2005 et 2015, suggère que ces substances ont également le potentiel d’induire des complications cardiovasculaires à long terme.

Les consommateurs de marijuana, en particulier, ont un risque accru de 35 % de développer une fibrillation auriculaire. « Bien que le cannabis présente une association plus faible avec la fibrillation auriculaire incidente que d’autres substances, sa consommation fournit une association similaire ou supérieure avec des facteurs de risque tels que la dyslipidémie, le diabète sucré et les maladies rénales chroniques.Les auteurs de l’étude ont rapporté.

La fibrillation auriculaire est une altération du rythme de pompage du cœur, résultant de perturbations électriques dans les cavités supérieures, les oreillettes. Dans les cas graves, des caillots peuvent se former qui, se retrouvant dans la circulation sanguine, peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux potentiellement mortels. Le risque le plus élevé de fibrillation auriculaire a été trouvé chez les utilisateurs de méthamphétamine, qui ont montré une probabilité accrue de 86% par rapport aux non-utilisateurs. La cocaïne était associée à une augmentation de 61 % du risque de fibrillation auriculaire, tandis que la consommation d’opiacés était associée à 74 %.

Contrairement à la consommation de cocaïne ou de méthamphétamine, qui sont toutes deux connues pour entraîner une mort cardiaque subite en raison de perturbations profondes de la signalisation électrique ordonnée et du pompage dans les ventricules, aucun mécanisme n’a été démontré à ce jour par lequel la consommation de marijuana provoque des arythmies cardiaques. Selon les chercheurs, l’inhalation de particules doit cependant être considérée comme un facteur de risque probable, compte tenu également des résultats d’études antérieures qui ont révélé que les particules inspirées par la fumée de tabac provoquent une augmentation des processus inflammatoires qui, à leur tour, sont un phénomène connu. déclencheur de la fibrillation auriculaire.