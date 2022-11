Attention à ce geste, il est non seulement grossier mais augmente le risque d’Alzheimer

C’est ce qu’a découvert une nouvelle étude menée par une équipe de recherche australienne qui s’est penchée sur les conséquences des infections pouvant résulter de gestes comme se curer le nez.

La maladie d’Alzheimer est une forme de démence très redoutée car elle tue progressivement les cellules nerveuses, en particulier dans les zones du cerveau qui régulent les processus d’apprentissage et de mémoire. Les causes de cette neurodégénérescence n’ont pas encore été clarifiées mais de nouvelles recherches ont mis en évidence comment parmi les principaux facteurs de risque, en plus de l’âge et de la prédisposition génétique, il y a aussi certaines infections cérébrales qui peuvent déclencher des maladies très similaires à la maladie d’Alzheimer. Récemment, l’ADN d’une espèce bactérienne, appelée Chlamydia pneumoniaea été identifié chez 80% des patients atteints d’Alzheimer, suggérant que ce pathogène typiquement respiratoire et connu comme la principale cause de pneumonie pourrait être associé à des infections cérébrales et à la formation de plaques dites amyloïdes caractéristiques de la maladie.

Se curer le nez peut augmenter le risque d’Alzheimer

Des gestes tels que se curer le nez peuvent endommager la cavité nasale, augmentant la probabilité que ces bactéries traversent les nerfs olfactifs jusqu’au cerveau, envahissant le système nerveux central. Cette thèse a été démontrée dans une étude publiée dans la revue Rapports scientifiques par une équipe de recherche de l’Université Griffith de Southport, en Australie, qui a observé dans des modèles de souris que l’infection par Chlamydia pneumoniae des nerfs olfactifs constituent une voie d’envahissement du cerveau, où en réponse à une même infection a été détectée la formation des agrégats bétamyloides qui sont un signe révélateur de la maladie d’Alzheimer. « Nous avons vu cela se produire dans des modèles de souris, et les preuves sont potentiellement effrayantes pour les humains aussi», a déclaré le professeur James St John, directeur du Clem Jones Center for Neurobiology and Stem Cell Research à l’Université Griffith et co-auteur de l’étude. Nous sommes les premiers à démontrer que Chlamydia pneumoniae peut déclencher des maladies qui ressemblent à la maladie d’Alzheimer« .

Dans le nez, expliquent les érudits, le nerf olfactif est directement exposé à l’air et « offre un court chemin vers le cerveau, en contournant la barrière hémato-encéphalique, que les virus et les bactéries ont identifiée comme un accès facile pour le cerveau« . Infection par Chlamydia pneumoniaeen particulier, elle a montré que la bactérie se propage du nez aux nerfs olfactifs et au cerveau en 72 heures chez la souris, provoquant un dérèglement des voies clés impliquées dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer.

Bien que le mécanisme ait été observé dans ce modèle animal – les chercheurs planifient déjà la prochaine phase de la recherche pour montrer que la même voie existe chez l’homme – des gestes tels que se cueillir le nez ou s’épiler les poils du nez peuvent entraîner des lésions au nez. l’épithélium nasal, entraînant un risque accru d’infection des nerfs olfactifs.

« Nous devons faire cette étude chez l’homme et confirmer si ce chemin vers le cerveau est analogue à celui observé chez la souris – Le professeur St John a ajouté -. C’est une recherche qui a été proposée par de nombreuses équipes, mais qui n’est pas encore terminée. Ce que nous savons, cependant, c’est que ces mêmes bactéries sont présentes dans le cerveau de nombreux patients, même si nous ne comprenons pas comment elles y parviennent.« .