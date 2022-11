Les employés de l’Apple Store de Glasgow sont les premiers au Royaume-Uni à se syndiquer, appelez cela un «moment historique»

Alors que les efforts de syndicalisation se poursuivent dans le monde entier dans les Apple Stores, un moment notable s’est produit en Écosse. L’Apple Store de Glasgow est devenu le premier site au Royaume-Uni à voir une majorité d’employés voter pour la syndicalisation.

Le mois dernier, nous avons vu Apple porter plainte contre le US Labour Board à New York et le deuxième magasin de détail américain a voté pour se syndiquer, cette fois dans l’Oklahoma.

Tel que rapporté par The Herald, maintenant le premier Apple Store au Royaume-Uni à lancer officiellement le processus de syndicalisation est le site de Glasgow.

« Dans ce qui a été qualifié de » moment historique « par les représentants syndicaux, la succursale de Glasgow, Buchanan Street, du géant américain de la technologie, sera désormais syndiquée après que les travailleurs ont voté à une écrasante majorité pour être représentés par GMB Scotland. »

À la suite de négociations, Apple aurait reconnu le scrutin « après qu’un grand nombre de ses employés de Glasgow aient rejoint le GMB ».

Les chiffres exacts n’ont pas été partagés, mais l’organisateur du GMB, John Slaven, a qualifié le vote de « étonnant en termes de taille de la majorité » qui a voté pour le syndicat.

Que demandent-ils ?

Les employés d’Apple Glasgow disent qu’une priorité pour aller de l’avant en tant que syndicat sera une augmentation de salaire par rapport au taux horaire actuel de 12 £.

La réponse d’Apple

En réponse à la syndicalisation et à la demande d’augmentation de salaire, un porte-parole d’Apple a partagé ce qui suit avec The Herald :

« Nous nous engageons depuis longtemps à offrir une excellente expérience à nos clients et à nos équipes.

Apple est l’un des détaillants les mieux rémunérés d’Écosse et nous avons régulièrement amélioré nos avantages de pointe dans le cadre de l’assistance globale que nous fournissons aux précieux membres de notre équipe.

Et après?

Le Herald rapporte également que les employés d’Apple dans d’autres sites au Royaume-Uni étudient le processus de syndicalisation et que d’autres employés écossais d’Apple espèrent rejoindre le syndicat GMB.

Nous garderons également un œil sur les efforts de syndicalisation des Apple Store dans le monde.

Image via apple.com

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :