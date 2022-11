Apple TV 4K résout le problème de panne d’écran « Match Content » avec une nouvelle mise à jour de tvOS

Les premières critiques de la nouvelle Apple TV 4K ont été publiées ce matin avec un consensus extrêmement positif. Une information intéressante révélée dans ces critiques est que l’Apple TV 4K a un autre tour dans sa manche avec une future mise à jour logicielle : une meilleure prise en charge des taux de rafraîchissement variables.

D’après les avis de Le bord et Tech Crunch, une future mise à jour de tvOS ajoutera la prise en charge de quelque chose appelé Quick Media Switching, communément appelé QMS VRR. Il s’agit d’une fonctionnalité de HDMI 2.1 qui n’était pas prise en charge par les modèles Apple TV précédents et qui n’est toujours pas prise en charge par les téléviseurs eux-mêmes avec HDMI 2.1.

tvOS dispose actuellement de deux paramètres « Match Content » différents : un pour la plage dynamique et un pour la fréquence d’images. Si vous activez ces fonctionnalités, vous verrez un écran noir chaque fois que tvOS bascule pour correspondre à la fréquence d’images d’un film ou d’une émission de télévision. Écrans platsHD explique le fonctionnement de la fonctionnalité :

« Faire correspondre la fréquence d’images » : Apple TV 4K respectera la source en adaptant sa sortie à la fréquence d’images du contenu vidéo à tout moment. Cela évite la saccade, c’est-à-dire en changeant la sortie de l’Apple TV à 24.000Hz ou 23.976Hz lorsqu’un film/série en 24fps ou 23.976fps est diffusé, à 50Hz lorsque vous regardez du contenu 25/50fps (depuis l’Europe, etc.) et à 60Hz lorsque vous regardez du contenu 30/60fps (des États-Unis, etc.).

Avec la prise en charge de QMS VRR, cependant, vous ne verrez plus cet écran noir lorsque l’option « Match frame rate » est activée. Au lieu de cela, Apple TV changera de manière transparente la fréquence d’images lorsque vous démarrez un film ou une émission de télévision à une fréquence d’images spécifique.

Le bord:

L’Apple TV 4K de troisième génération a une autre preuve d’avenir dans sa manche : plus tard cette année, une mise à jour logicielle ajoutera la prise en charge de ce que l’on appelle QMS VRR. Cela permet aux téléviseurs compatibles de basculer entre différentes fréquences d’images sans écrans noirs ni interruptions d’image notables. Combien de téléviseurs fonctionnent avec QMS VRR, demandez-vous ? Eh bien, zéro pour le moment. Mais vous commencerez à les voir arriver sur le marché l’année prochaine ; restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette fonctionnalité au CES. Je n’ai jamais été aussi dérangé par le court scintillement lors du changement de fréquence d’images, mais je ne le manquerai pas non plus.

Mais bien sûr, comme Le bord souligne, il n’y a pas de téléviseurs sur le marché qui prennent en charge QMS VRR pour le moment. On ne sait pas non plus quand exactement Apple ajoutera la fonctionnalité à tvOS, mais rien ne presse étant donné le manque de support des fabricants de téléviseurs pour le moment.

