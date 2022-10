La mer Méditerranée est « chaude » depuis des mois, des pics de 5°C de plus que la moyenne. Les risques

Le 30 octobre, la mission Copernicus a détecté des pics de 5°C de plus que la moyenne historique dans certaines zones de la mer Méditerranée. Quels sont les risques.

Températures méditerranéennes au 30 octobre 2022. Crédit : Copernicus

Des températures nettement supérieures à la moyenne saisonnière continuent d’affecter négativement la mer Méditerranée, dont les eaux sont constamment beaucoup plus chaudes qu’elles ne le devraient. Dans certaines zones marines, des pics d’environ 5°C de plus qu’à la période de référence sont enregistrés, un chiffre dramatique aux conséquences multiples. Ces températures, en effet, compromettent gravement la santé des écosystèmes et catalysent le risque d’événements météorologiques extrêmes, en plus de menacer la productivité de la Mare Nostrum. Parmi les principaux risques figurent les soi-disant Medicane, les ouragans méditerranéens (le nom dérive de la fusion des termes Méditerranée et ouragan), qui déversent violemment toute l’énergie accumulée dans l’atmosphère en raison de la chaleur extrême.

Des scientifiques du Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), le projet de recherche géré en collaboration entre la Commission européenne et l’Agence spatiale, ont déterminé que la mer Méditerranée continue d’être bien plus chaude que la moyenne de référence européenne (ESA). Grâce aux capteurs installés sur les satellites Sentinel – qui seront une vingtaine d’ici 2030 – la mission Copernicus collecte en permanence des informations sur l’atmosphère, la mer et la terre, comme les températures. Le 30 octobre, des pics d’environ 5 °C de plus que la moyenne de référence historique (1985 – 2005) ont été enregistrés, principalement situés devant la côte sud de la France et la côte ligurienne et toscane de de France, avec des pics rouge foncé également autour de Sardaigne.

Le premier rapport du projet européen CAREHeat (acronyme de deteCtion and threAts of maRinE Heat waves – détection et menaces de vagues de chaleur marines) publié en juin a constaté qu’entre le 10 mai et la mi-juin 2022 la température de surface de la mer Méditerranée est en moyenne 4°C de plus que la moyenne historique. Nous nous apprêtons à entrer en novembre et ce chiffre est resté quasiment inchangé tout au long de l’été, mettant en évidence une anomalie exceptionnelle et prolongée. Elle est la fille du changement climatique déclenché par les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d’autres gaz à effet de serre issus des activités humaines.

Les conséquences d’une Méditerranée « chaude », comme indiqué, sont multiples. Ce sont principalement les écosystèmes marins qui souffrent, littéralement bouleversés dans la dynamique fondamentale. Les variations des courants marins résultant de températures élevées, par exemple, modifient la répartition et la disponibilité du plancton, avec tout ce que cela implique pour la chaîne trophique/alimentaire de la Mare Nostrum (le zooplancton et le phytoplancton en sont les piliers). Cela a un impact direct sur la migration et le mouvement des animaux – cet été, par exemple, beaucoup moins de cétacés ont été observés dans certaines zones de la Sardaigne – et cela peut réduire considérablement les stocks de poissons, dont la disponibilité a également des conséquences sur la productivité et « l’économie . Des températures trop élevées favorisent également la réduction de l’oxygène qui augmente la probabilité de proliférations d’algues explosives et toxiques, qui peuvent avoir des conséquences sur la faune marine mais aussi sur la santé publique. De plus, des températures trop élevées de la mer, dues à l’échange constant de chaleur avec l’atmosphère et à l’accumulation d’énergie qui en résulte, augmentent considérablement le risque de phénomènes extrêmes, tels que le Medicane susmentionné, mais aussi les tornades (tornades), les tempêtes et les inondations. L’énergie accumulée doit en effet être évacuée d’une manière ou d’une autre et cela peut se produire de manière extrêmement soudaine et violente.

Ces effets du changement climatique sont encore plus importants dans les zones où l’eau de mer est en contact avec la glace des pôles, puisqu’elle favorise sa fonte et l’élévation conséquente du niveau de la mer. C’est l’une des principales menaces du réchauffement climatique, qui enverra des îles entières, des métropoles et des régions côtières sous les eaux d’ici 2100, si nous ne parvenons pas à contenir la hausse des températures moyennes depuis l’époque préindustrielle.