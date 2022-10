Le supercycle Apple prédit alors que l’iPhone 14, le Mac et l’Apple Watch attirent les switchs

Un autre supercycle Apple a été prédit, grâce à un nombre croissant de produits achetés par ceux qui découvrent les produits de l’entreprise.

Une nouvelle étude d’intelligence de marché indique que l’iPhone 14, les Mac et l’Apple Watch ont tous vu un très grand nombre de ceux qui achètent pour la première fois…

Qu’est-ce qu’un supercycle ?

De nombreux produits connaissent des cycles de demande – plus élevés à certains moments, plus faibles à d’autres. Un supercycle se produit lorsque la demande continue d’augmenter, même lorsque les cycles normaux la feraient baisser.

La dernière fois qu’Apple a connu un super cycle, c’était après le lancement de l’iPhone 6, lorsque la demande refoulée d’iPhones à écran plus grand s’est déchaînée.

Un autre supercycle Apple prédit

Un nouveau rapport de Counterpoint Research suggère qu’un autre supercycle Apple pourrait être en train de se construire, car un nombre croissant de personnes achètent les produits de l’entreprise pour la première fois.

La société reconnaît qu’Apple n’est pas à l’abri des facteurs macroéconomiques affectant l’ensemble de l’industrie technologique. Il s’agit notamment de l’inflation galopante, d’un dollar très fort qui fait grimper les prix en dehors des États-Unis et des défis persistants de la chaîne d’approvisionnement.

Mais il indique que les tendances sous-jacentes et les perspectives de croissance à plus long terme semblent excellentes.

iPhone 14

Pour l’iPhone 14, la société attire l’attention sur la croissance des switchs Android, la croissance record sur les marchés émergents et la demande croissante de modèles Pro et de niveaux de stockage supérieurs.

Le chiffre d’affaires d’Apple provenant des iPhones a augmenté de 9,7 % en glissement annuel malgré les vents contraires du taux de change en plus d’un trimestre déjà solide il y a un an. Apple a enregistré un nombre record de bases installées pour les appareils actifs grâce à un nombre record de mises à niveau ainsi qu’une croissance à deux chiffres des switchs vers les iPhones, indiquant une migration continue d’Android vers iOS. Une autre étape notable a été la croissance record sur les marchés émergents, à savoir l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique, malgré les vents contraires des devises dans les zones géographiques respectives, indiquant une forte marge de croissance dans ces régions. Le mélange plus élevé de modèles Pro dans la gamme iPhone 14 et les variantes de mémoire supérieures fait encore augmenter les ASP iPhone selon les vérifications initiales des canaux.

Mac

Les performances étonnantes et la durée de vie de la batterie des Mac Apple Silicon ont également créé un grand nombre de switchs à partir de machines Windows.

Au cours du dernier trimestre de l’exercice d’Apple, Counterpoint indique que plus de la moitié des achats de Mac provenaient d’acheteurs pour la première fois.

Ceci est crucial pour Apple car il continue d’attirer la communauté des créateurs et d’étendre son empreinte à un public plus large.

Montre Apple

Counterpoint a noté que les ventes d’Apple Watch ont augmenté malgré les vents contraires économiques plus larges et affirme que les deux tiers des achats ont été effectués par ceux qui n’en avaient jamais acheté auparavant. Notez que cela n’indique pas qu’ils étaient nouveaux dans l’écosystème Apple, mais suggère tout de même un brillant avenir pour les appareils portables d’Apple.

Forte croissance du secteur des entreprises

Counterpoint affirme que les prix de revente élevés rendent les Mac plus abordables qu’ils ne le paraissent pour le secteur des entreprises, et que la possibilité de choisir des Mac rend les entreprises plus attrayantes pour les employés.

Apple a connu une forte croissance sur le segment B2B, qui cible les grandes entreprises. Apple affirme que Ford utilise le système de caméra avancé de l’iPad et de l’iPhone pour l’inspection de la qualité des nouveaux camions électriques F-150. Les produits Apple aident également des entreprises telles que Cisco à attirer de nouveaux talents et à fidéliser leurs employés. La valeur résiduelle élevée des appareils Apple reste un argument de vente clé pour l’entreprise pour attirer de nouveaux clients. Les programmes de reprise d’Apple permettent par ailleurs à la marque de réduire le cycle de rafraîchissement.

Les entreprises qui passent aux Mac signalent également depuis longtemps des coûts de support beaucoup plus bas et une productivité plus élevée. Une étude a révélé que les économies s’élevaient à plus de 800 $ par Mac, par rapport aux machines Windows.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

Photo : Nicholas Cappello/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :