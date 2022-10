Les 11 meilleures émissions HBO Max selon Rotten Tomatoes

C’est l’une des séries animées les plus stupides qui existent et, par conséquent, elle ne pourrait être nulle part ailleurs que sur le service HBO Max. Son public l’apprécie bien, il n’a donc pas hésité à donner l’une des meilleures notes sur Rotten Tomatoes (RT désormais) au couple de grand-père et petit-fils le plus étrange de l’univers. Actuellement, la production de Adult Swim en est à sa sixième saison.

Compteur de tomates : 99 % | Public : 90 %

euphorie

Cette série, créée par Sam Levinson, est l’exemple clair de ce que vous ne trouverez jamais sur Netflix. Une proposition avec de jeunes protagonistes (dirigée par Zendaya) où la production, la musique, le casting fantastique et le peu de honte qu’il a à faire face au sexe, à la drogue, à la prostitution et à bien d’autres problèmes qui peuvent survenir dans un institut américain se démarquent.

Tomatomètre : 88% | Public : 84 %

Westworld

C’est drôle parce que de nombreux fans ont fini par quitter le train en marche à cause de combien ils étirent la gomme de cette série de science-fiction dont le début nous a tous tellement impressionnés. Malgré tout, elle conserve un public assez fidèle, suffisant pour rester en tête des séries les mieux valorisées de la plateforme.

Compteur de tomates : 80 % | Public : 72 %

pacificateur

Beaucoup ont haussé les sourcils lorsqu’ils ont découvert que ce personnage de DC aurait sa propre série en tant que spin-off et hé, la voici, parmi le top du top. Créé par James Gunn, il a John Cena répétant le rôle de Christopher Smith / Peacemaker et a déjà confirmé qu’il aura une deuxième saison compte tenu de son succès.

Tomatomètre : 94% | Public : 89 %

Succession

Il n’en finit pas de gagner des prix – et rares sont ceux qui paraissent à l’auteur de ces lignes. La série télévisée magistrale, créée par Jesse Armstrong, nous présente une famille très puissante des États-Unis et les luttes de pouvoir qui existent entre elles pour garder tout l’empire. Une troisième saison magistrale s’est terminée et maintenant nous attendons tous l’arrivée de la quatrième comme de l’eau en mai – qui sait si ce sera la dernière.

Tomatomètre : 94% | Public : 86 %

Pennyworth

Peu d’entre nous imaginaient qu’une série basée sur le majordome de Batman pouvait donner autant d’elle-même, mais la voici, parmi les plus populaires sur HBO Max et avec 3 saisons déjà derrière elle. Un bon décor, un scénario bien monté et un protagoniste convaincant dans le rôle d’Alfred Pennyworth sont les clés de cette série DC.

Tomatomètre : 88% | Public : 84 %

Le Lotus Blanc

Ces derniers temps, il est sur toutes les lèvres grâce aux récompenses récoltées aux Emmys. Cette série comique dramatique nous transporte dans un hôtel de vacances où nous rencontrerons plusieurs de ses invités et comment leurs histoires commencent à s’entremêler.

Tomatomètre : 91% | Public : 65 %

la maison du dragon

Il y en avait beaucoup qui n’en avaient rien à foutre de ce spin-off et vu ce qu’on a vu, on ne pouvait pas plus se tromper. La première saison de House of the Dragon a été un succès et a montré que la barre fixée par Game of Thrones pouvait être atteinte (et même dépassée).

Tomatomètre : 86% | Public : 84 %

Game of Thrones

Il s’agit peut-être de la série vedette de HBO, celle qui a lancé la plateforme vers la célébrité dans le monde entier et celle qui présente le mieux le service de contenu. La fiction s’est terminée par une polémique (peu nombreux ont célébré la fin que les producteurs ont décidée pour l’histoire) et cela a peut-être fait baisser des points, mais Westeros est toujours bien vivant dans le classement.

Tomatomètre : 89% | Public : 85 %

Les Sopranos

Que dire à ce stade de l’une des séries cultes les plus importantes de l’histoire de la télévision. Si aujourd’hui vous n’avez pas vu cette proposition mythique, sachez qu’elle est disponible dans son intégralité (il y a 6 saisons, bien que la sixième soit divisée en deux parties) sur HBO, bénéficiant également d’un des meilleurs scores (comme prévu) par les critiques et spectateurs.

Tomatomètre : 92% | Public : 96 %