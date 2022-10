Le régime végétalien réduit ou élimine les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées

Une étude a montré que le régime végétalien réduisait de 88 % les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Comme les œstrogènes, mais sans effets secondaires.

Les femmes ménopausées qui suivent un régime végétalien ont une réduction significative des bouffées de chaleur. Dans certains cas, ces symptômes vasomoteurs peuvent être totalement annulés, avec des avantages significatifs du point de vue du bien-être physique et mental. Les bouffées de chaleur sont des augmentations soudaines de la température corporelle déclenchées par la fluctuation hormonale qui se produit pendant la péri-ménopause et la post-ménopause. Il y a une dilatation des vaisseaux sanguins superficiels qui entraîne une intense sensation de chaleur et des rougeurs généralisées. Les symptômes vasomoteurs affectent la plupart des femmes à ce stade de la vie et peuvent survenir plusieurs fois par jour, avec une durée variable. Ils ont un impact important sur la qualité de vie et les femmes s’en passeraient volontiers. Normalement, ils sont opposés aux suppléments à base d’œstrogène et à d’autres médicaments hormonaux, mais ils ne sont pas sans contre-indications. Maintenant, une nouvelle étude a montré qu’être végétalien est un moyen beaucoup plus sain d’éviter les bouffées de chaleur.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université George Washington, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Division de pathologie et de médecine du laboratoire du Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, a déterminé que le régime végétalien peut décomposer ou effacer les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. le Département de pédiatrie, l’Université de Cincinnati, l’École de médecine de l’Université de l’Utah et le Comité des médecins pour une médecine responsable. Les scientifiques, dirigés par le professeur Neal Barnard, chargé de cours à la Washington School of Medicine and Health Sciences, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué 84 femmes ménopausées ayant souffert d’au moins deux bouffées de chaleur au cours d’une journée d’étude, modérées à sévères. Les volontaires ont été divisés au hasard en deux groupes : le premier, le groupe d’intervention, s’est vu attribuer un régime végétalien faible en gras, qui impliquait la consommation d’une demi-tasse (86 grammes) de soja cuit par jour ; dans le second, le groupe témoin, aucun changement de régime n’a été nécessaire. Les deux cohortes ont été suivies pendant trois mois.

En croisant toutes les données, les scientifiques ont observé que les bouffées de chaleur diminuaient de 88% chez les femmes qui suivaient le régime végétalien, tandis que chez celles du groupe témoin de 34%. À la fin de la période d’observation, 50 % des femmes du groupe d’intervention n’avaient plus de bouffées de chaleur modérées ou sévères. Les résultats étaient comparables à ceux obtenus avec des suppléments d’œstrogènes et d’autres médicaments hormonaux, mais sans les mêmes effets secondaires, tout en faisant du bien à la planète.

« Nous ne comprenons toujours pas complètement pourquoi cette combinaison fonctionne, mais il semble que ces trois éléments soient essentiels : éviter les produits d’origine animale, réduire les graisses et ajouter une portion de soja », a déclaré le professeur Barnard dans un communiqué de presse. « Nos résultats reflètent les régimes alimentaires d’endroits du monde entier, tels que le Japon pré-occidental et la péninsule actuelle du Yucatán, où un régime alimentaire faible en gras et à base de plantes, y compris le soja, est plus répandu et où les femmes ménopausées manifestent moins de symptômes », a ajouté l’expert. .

Les nouveaux résultats de la recherche font partie d’un projet d’étude plus vaste appelé WAVS, dont les premiers résultats positifs ont été publiés l’année dernière. Maintenant, il y a une nouvelle confirmation des avantages du régime végétalien contre les bouffées de chaleur. « Ces nouvelles découvertes suggèrent qu’un changement de régime alimentaire devrait être considéré comme un traitement de première intention des symptômes vasomoteurs gênants, notamment les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur », a commenté le professeur Barnard.

Il est possible que le soja, aliment riche en isoflavones, hormones végétales (phytoestrogènes) proches des œstrogènes pouvant influencer positivement les flux hormonaux à la base des bouffées de chaleur, joue un rôle particulièrement important. Les femmes qui ont suivi le régime végétalien faible en gras ont également perdu en moyenne 3,6 kilogrammes au cours des 12 semaines, un autre point positif concernant le modèle alimentaire végétalien similaire. Les détails de la recherche « Une intervention alimentaire pour les symptômes vasomoteurs de la ménopause : un essai randomisé et contrôlé » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Ménopause.