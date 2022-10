Elon Musk pourrait ramener Vine, fera payer les utilisateurs pour la vérification Twitter

En un mot : maintenant qu’Elon Musk a enfin pris le contrôle de Twitter, l’homme le plus riche du monde met en œuvre de grands changements. Les hauts dirigeants, y compris son PDG, ont été rapidement démis de leurs fonctions, et il semble maintenant que Musk envisage d’autres modifications : ramener Vine et introduire la vérification payante.

Musk a chargé le siège social de Twitter à la fin de la semaine dernière avec un évier sous le bras et son objectif était de supprimer des dirigeants, y compris le PDG Parag Agrawal. Il étudie maintenant les changements à apporter au service, en commençant par le processus de vérification.

L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment – Elon Musk (@elonmusk) 30 octobre 2022

« L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment », a tweeté Musk hier. Selon The Verge et Platformer, cela impliquera de rendre Twitter Blue – l’abonnement optionnel à 4,99 $ par mois qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires – plus cher, mais il vérifiera également les sous-marins.

Le nouveau prix Twitter Blue serait de 19,99 $ par mois. Le plan actuel donnerait à ceux qui sont déjà vérifiés 90 jours pour s’abonner, sinon ils perdraient leur coche bleue. Musk donnerait aux employés travaillant sur le projet jusqu’au 7 novembre pour le lancer. Si ce délai n’est pas respecté, ils seront licenciés.

Musk pourrait également ramener une fonctionnalité Twitter disparue depuis longtemps : Vine. Twitter a acheté le service d’hébergement vidéo abrégé pour 30 millions de dollars en 2012 avant sa sortie officielle un an plus tard. À une époque avant que les applications de médias sociaux n’introduisent le même format, Vine a fait des stars ceux dont les clips sont devenus viraux. Mais avec Instagram, Facebook et d’autres adoptant des vidéos courtes et des créateurs de contenu Vine luttant pour une meilleure rémunération, Twitter a décidé d’arrêter Vine en 2016, un an avant le lancement international de TikTok.

Si vous faisiez cela et que vous rivalisiez réellement avec tik tok, ce serait hilarant – MrBeast (@MrBeast) 31 octobre 2022

Près de 2 millions de personnes ont voté oui dans le sondage de Musk demandant si Vine devait être ramené. La star de YouTube, MrBeast, s’est jointe à la conversation, notant qu’il serait « hilarant » de voir le nouveau Vine rivaliser avec TikTok et qu’un contenu original et difficile à copier l’aiderait à atteindre cet objectif.

Ailleurs, Musk aurait réduit les effectifs de Twitter cette semaine. Le nouveau patron avait précédemment déclaré au personnel qu’il ne réduirait pas le nombre d’employés de 75%, mais un nombre important de licenciements sont à venir.