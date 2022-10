Premiers mots d’Henry Cavill après son retour en tant que Superman: le caméo, le costume, Snyder et plus

Henry Cavill est de retour en tant que Superman. Ainsi, le célèbre acteur récupère son rôle de l’homme d’acier cinématographique dans le DCEU après son apparition dans Black Adam, ouvrant la porte à de nouvelles histoires individuelles et aux côtés d’autres personnages dans une nouvelle étape de DC Studios qui restera sous la supervision de le cinéaste James Gunn. Ainsi, et après la récente vidéo partagée par Cavill lui-même sur son compte Instagram officiel officialisant son retour, l’acteur s’est récemment rendu sur le podcast Happy Sad Confused présenté par Josh Horowitz pour offrir sa première interview après une annonce aussi importante, partageant plusieurs clés de son retour en tant que costume choisi pour son caméo, comment cette scène Black Adam a été conçue, l’avenir de son personnage et plus encore.

Première interview d’Henry Cavill après son retour en tant que Superman

Y es que Henry Cavill inició su andadura como Superman en 2013 con Man of Steel, para aparecer después en Batman v Superman y Justice League (tanto la versión de cines como el Snyder Cut), dando lugar a sus últimas apariciones como el superhéroe de DC , jusqu’à maintenant. Et malgré le fait qu’il ne puisse rien dire pour le moment, il promet de grosses surprises pour l’avenir : « Pour l’instant, je ne peux rien partager… mais avec le temps, je pourrai partager et tout le monde le fera. entendre toutes les choses excitantes à venir. »

Cavill a également expliqué comment le célèbre caméo de Black Adam et le choix du costume de Man of Steel ont vu le jour. Et c’est que la proposition de revenir en tant que Superman et de jouer dans un caméo dans Black Adam en tant que scène post-crédit est apparue il n’y a pas longtemps, en particulier lors du tournage de la troisième saison de The Witcher cette année. A tel point qu’il a demandé à la production l’autorisation de se rendre au Kingdom-Uni pour une affaire secrète : « C’est une de ces choses que nous avons secrètement filmées au Kingdom-Uni, et étonnamment tout le monde a gardé le silence à ce sujet », raconte l’acteur.

Concernant le choix du costume, c’était quelque chose de totalement symbolique : « J’ai choisi celui-là en particulier à cause de la nostalgie associée au costume. C’était incroyablement important pour moi d’être là et de profiter de ce moment. C’est l’un des meilleurs moments de ma carrière. Ça fait du bien d’avoir l’occasion de l’utiliser à nouveau », à propos de la conception du costume Man of Steel, sa première tenue.

Les mots de remerciements n’ont d’ailleurs pas manqué dans le message de bienvenue de Zack Snyder, le réalisateur qui l’a choisi pour Man of Steel et qui lui a ouvert les portes pour être le Superman de cette génération : « C’est un homme charmant, et je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi. Ce sont des souvenirs d’entraînement pour moi, sur ma carrière. C’est alors que tout a changé. Je me souviens d’eux avec émotion. Zack si tu regardes, merci mon ami. »

Henry Cavill ne manque pas l’occasion de faire un retour en arrière, de remercier les fans pour leur support et d’assurer de grandes choses pour l’avenir de Superman au cinéma : « Cinq ans ont passé. Je n’ai jamais perdu espoir. C’est incroyable d’être ici maintenant pour en parler à nouveau. Il y a un bel avenir devant le personnage. Je suis très excité de raconter une histoire avec un Superman énormément heureux », conclut l’acteur, anticipant ainsi le nouveau ton qu’il compte imprimer à son personnage.

