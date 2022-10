L’activité physique la plus intense est la meilleure pour la santé cardiaque

Ceci est démontré par les résultats de recherches approfondies menées au Royaume-Uni qui ont observé un bénéfice supplémentaire pour la santé cardiaque chez ceux qui pratiquent une activité physique plus intense.

Un mode de vie physiquement actif contribue au maintien et à l’amélioration de la santé. Mais une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Leicester Biomedical Research Center et du National Institute for Health and Care Research (NIHR) de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, a montré que la pratique régulière d’une activité physique modérée à intense présente de plus grands avantages pour le cœur. . Cela indique que ce n’est pas seulement la quantité d’activité physique régulière, mais la qualité de l’activité physique elle-même qui est fortement associée aux bienfaits pour la santé, une plus grande quantité d’activité plus intense étant corrélée à une réduction supplémentaire du risque cardiovasculaire.

Activité physique intense et modérée

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé des données sur l’activité physique pratiquée par plus de 88 000 personnes sans problèmes cardiovasculaires, extraites de la UK Biobank, une base de données biomédicales contenant des informations génétiques, sur le mode de vie et sur la santé d’environ un demi-million de citoyens du Royaume-Uni entre 40 et 69 ans.

La quantité d’activité physique a été contrôlée par traqueur d’activité pendant une semaine, et pour chacun des participants, le pourcentage d’activité atteint grâce à un exercice modéré et intense a également été calculé. Le nombre d’événements cardiovasculaires, y compris les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires, a été enregistré avec un suivi moyen d’environ 7 ans.

« Jusqu’à présent, la plupart des études à grande échelle utilisaient des questionnaires pour déterminer les bienfaits de l’activité physique, mais son intensité et sa durée sont difficiles à rapporter avec précision, surtout lorsqu’il s’agit d’activités quotidiennes de faible intensité comme laver la voiture ou ranger le linge. – a déclaré le Dr Paddy Dempsey, premier auteur de l’étude et chercheur à l’Unité d’épidémiologie de l’Université de Leicester et au Medical Research Council (MRC) de l’Université de Cambridge. Sans ces enregistrements précis, il n’était pas possible de séparer la contribution d’une activité physique plus intense de celle du volume global d’activité physique« .

Grâce à des appareils portables, les chercheurs ont donc pu détecter avec précision l’intensité et la durée de l’exercice physique, comprenant ainsi les avantages réels d’une activité physique plus intense et la quantité d’activité effectuée.

Les bienfaits pour la santé cardiaque

Les principales organisations internationales de santé, telles que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’American Heart Association, recommandent 150 minutes par semaine d’activité physique d’intensité modérée, comme la marche rapide, ou 75 minutes par semaine. -une activité physique intense, comme la course à pied. « Mais jusqu’à récemment, il n’était pas clair si le volume global d’activité physique était plus important pour la santé ou si une activité plus intense conférait des avantages supplémentaires.» ont précisé les chercheurs.

Leur analyse, qui vient d’être publiée dans leJournal européen du cœurcependant, montre qu’une activité physique d’intensité plus élevée réduit le risque de maladie cardiovasculaire, en plus du bénéfice apporté par la quantité totale d’activité physique, car elle stimule le corps à s’adapter à l’effort plus important requis.

Notamment, les taux de maladies cardiovasculaires étaient inférieurs de 14 % lorsque l’activité physique d’intensité modérée ou élevée représentait 20 % plutôt que 10 % du total, même parmi les participants à l’étude qui avaient de faibles niveaux d’activité. « Ciò équivaut à convertir une marche quotidienne de 14 minutes en une marche rapide de 7 minutes» Les érudits ont précisé, considérant que chaque minute d’activité plus intense compte comme deux minutes d’activité modérée.

Dans l’ensemble, les taux les plus faibles de maladies cardiovasculaires ont été observés chez les participants qui faisaient plus d’activité physique et avaient un pourcentage plus élevé d’activité modérée à intense. Cependant, lorsque le volume global d’activité a augmenté mais que le taux d’intensité modérée à élevée est resté le même, ils ont observé peu d’effet sur le taux de maladies cardiovasculaires, pas même lorsque les niveaux globaux ont doublé mais que le taux d’activité modérée à intense est resté à 10 %. En revanche, le taux de maladies cardiovasculaires a diminué de 23 % et 40 % lorsque le taux d’activité physique modérée à intense a augmenté de 20 % et 40 %, respectivement.

« Notre analyse confirme que l’augmentation de la quantité totale d’activité physique peut réduire le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, mais nous avons également constaté que la pratique de la même quantité globale avec une activité plus intense présente un avantage supplémentaire substantiel. – a déclaré le professeur Tom Yates de l’Université de Leicester et auteur principal de l’article -. Nos résultats soutiennent des messages simples de changement de comportement selon lesquels « chaque mouvement compte » pour encourager les gens à augmenter leur activité globale et, si possible, à incorporer modérément l’activité. Suite laintense. Cela pourrait être aussi simple que de convertir une promenade tranquille en une marche rapide, mais une variété d’approches pourrait encourager les gens à trouver ce qui est le plus pratique ou amusant pour eux.« .