Téléchargez gratuitement plus de 4 000 plans 3D pour imprimer des figurines Donjons et Dragons

Si vous aimez le monde des jeux de rôle et des jeux de société, il est possible que, depuis quelques années, vous vous intéressiez aux imprimantes 3D. Il peut sembler que les deux mondes n’ont rien à voir, mais grâce à la conception 3D, de nombreux jeux de rôle ne se limitent plus aux figurines et personnages vendus dans les stores. Internet regorge d’utilisateurs qui partagent leurs propres jeux de société, mais aussi leurs modèles 3D pour personnaliser les jeux entre amis. Aujourd’hui, nous allons voir le cas d’un artiste 3D qui possède une incroyable collection de modèles 3D pour que vous puissiez jouer à Donjons et Dragons comme jamais auparavant.

Imprimez vos propres jeux Donjons & Dragons

Pouvez-vous vivre sur Donjons et Dragons? Beaucoup diront non, mais Miguel Zavala est un professionnel de la 3D qui a su transformer son passe-temps en entreprise. Cet artiste du design 3D a passé des années à partager son compte instagram les différents modèles qu’il génère pour jouer au jeu de rôle le plus célèbre de tous les temps.

L’artiste génère les modèles sur son ordinateur, les peint et les publie. Mais Zavala ne se limite pas seulement à montrer ses créations. Contrairement à d’autres, cet artiste rend ses fichiers de conception publics pour que tout joueur de Dungeons & Dragons puisse les télécharger. Avec le fichier en main, il suffit de les matérialiser avec une imprimante 3D à la maison —ou de louer un service local ou Internet qui effectue cette tâche— et ainsi pouvoir jouer à moindre coût et avec beaucoup plus de variété.

Maintenant que Zavala est devenu une référence dans son univers, l’artiste a décidé d’en faire un pack. L’Américain considère que, jusqu’à présent, tous ses fichiers étaient éparpillés sur Internet, il a donc créé un énorme package avec plus de 4 000 fichiers pour donner plus de visibilité à son travail et faire gagner du temps à ses fans. Les fichiers sont conçus pour pouvoir être facilement imprimés en résine.

De nouveaux modèles presque quotidiennement

Si vous pensiez que 4 000 fichiers, c’est beaucoup de fichiers, vous serez surpris d’apprendre que Miguel Zavala publie entre 30 et 50 nouveaux modèles chaque mois. Zavala a un compte Patreon où ses clients contribuent de l’argent en échange de différents produits et services. Actuellement, Miguel Zavala compte plus de 7 000 mécènes, répartis en différents niveaux :

Le niveau le plus basique de votre abonnement coûte 1,50 euros par mois. Avec cet abonnement, vous pouvez accéder à un total de 400 modèles supplémentaires préconfigurés et sous licence commerciale. Tout une affaire. De plus, vous aurez également accès à un tableau pour donner des idées et vous aurez accès à divers tirages de matériel.

Le niveau de 5,50 euros par mois vous permet de recevoir tous ces nouveaux modèles que Zavala génère chaque semaine et ajoute au reste des avantages du plan de base.

Au-dessus se trouve le niveau commercial. Accès à toute une collection de miniatures originales de Zavala. Ils ne sont pas basés sur la propriété intellectuelle de Donjons & Dragons, ils peuvent donc être librement commercialisés. Enfin, l’artiste dispose de deux niveaux supplémentaires. Avec ces abonnements, les utilisateurs eux-mêmes peuvent demander des commissions personnalisées à l’artiste afin de personnaliser leurs jeux dans les moindres détails.