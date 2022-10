Le récent driver 526.47 de Nvidia cause des maux de tête aux joueurs de Modern Warfare 2

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le lancement officiel de Modern Warfare 2 a déjà laissé de nombreux utilisateurs de PC confrontés à des plantages et à des bugs dans le jeu. Un tweet du studio principal de la version PC, Beenox, identifie le package de drivers le plus récent de Nvidia comme la cause de certaines de ces erreurs. Le tweet recommande aux utilisateurs de s’en tenir aux versions 516.59 ou 522.25 du driver Nvidia.

Le dernier package Game Ready Driver de Nvidia prétend offrir la meilleure expérience de jeu possible pour toutes les nouvelles versions majeures. Les notes de publication du package indiquent également que la version est certifiée Windows Hardware Quality Labs (WHQL), ce qui est généralement le signe qu’un package de drivers a passé avec succès la suite de tests logiciels de Microsoft et est prêt pour une diffusion généralisée. Malgré la réclamation et la certification, le dernier package de drivers semble causer plusieurs problèmes avec Modern Warfare 2 PC.

Nous avons remarqué des problèmes de stabilité avec les derniers drivers NVIDIA 526.47 sur Call of Duty #MWII. Pour l’instant, nous vous suggérons de conserver les drivers 516.59 ou 522.25. — BeenoxCODPC (@BeenoxCODPC) 27 octobre 2022

Certains problèmes, tels que les fêtes en jeu provoquant le plantage des matchs, ont déjà été reconnu et font l’objet d’une enquête par les équipes de développement d’Infinity Ward. Le tweet de Beenox soutient plusieurs autres publications et rapports Reddit citant l’instabilité et les plantages depuis le lancement du jeu. Nvidia a ensuite confirmé le problème dans un e-mail à PC Gamer, déclarant : « oui, il y a un bug enregistré pour ce jeu, et nous travaillons sur un correctif ».

L’e-mail de Nvidia semble contredire leur langage de publication de driver standard, qui prétend « la meilleure expérience de jeu possible pour tout nouvelles versions majeures. » L’e-mail indiquait que ce comportement « … est exactement la raison pour laquelle notre dernier driver Game Ready n’a pas été promu ou recommandé pour ce titre en premier lieu. » Cependant, la plupart diraient que le dernier ajout à Modern Warfare lineup, sans aucun doute, se qualifie comme une nouvelle version majeure.

Nvidia travaille actuellement sur un correctif pour résoudre le bug identifié. Il n’a pas d’informations supplémentaires ni de calendrier concernant le moment où il sera prêt. Cependant, Team Green est généralement assez rapide en ce qui concerne ces choses et devrait bientôt publier un package mis à jour.

Jusqu’à ce qu’un correctif soit publié, les utilisateurs exécutant le driver le plus récent et souhaitant jouer à Modern Warfare 2 doivent suivre les conseils de Beenox et revenir à la version 516.59 ou 522.25 du driver Game Ready. Nvidia fournit également aux utilisateurs nécessitant le correctif des instructions détaillées de restauration et de suppression sur leur page d’informations sur le produit.