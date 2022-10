Les feux d’artifice remplacés par un spectacle de lumière laser protègent les animaux et la planète

La traditionnelle soirée feux d’artifice du Guy Fawkes Day sera transformée en un spectacle son et lumière à Penzance : « Nous aimons davantage les animaux et l’environnement ».

Guy Fawkes Day, observé au Royaume-Uni chaque année le 5 novembre, ne sera plus jamais le même à Penzance, en Cornouailles, où les organisateurs de la traditionnelle nuit des feux d’artifice, le feu d’artifice commémorant une tentative d’assassinat ratée il y a plus de 400 ans, ont décidé de remplacez les feux d’artifice traditionnels par un spectacle de lumière laser.

Pas de feu d’artifice pour protéger les animaux et l’environnement

Penzance Rotary, qui organise les célébrations de la Journée Guy Fawkes depuis 1974, estime que « une forme alternative de manifestation est plus appropriée de nos jours« Et qu’une célébration basée sur un grand feu d’artifice, autrefois conçu pour offrir une alternative plus sûre aux feux d’artifice privés, est trop stressante pour les animaux et n’est plus durable sur le plan environnemental, donc plus en phase avec son temps. « Cet événement célèbre a attiré des milliers de personnes chaque année – dit le Rotary Club de Penzance -. Mais le monde et la vie continuent« .

« Nous aimons les feux d’artifice, mais nous aimons davantage les animaux et l’environnement» Lit un article publié sur Facebook avec lequel il est annoncé que le 5 novembre de cette année « il n’y aura pas de feu d’artifice”Organisé par Penzance Rotary. « Au lieu de cela, nous prévoyons et prévoyons d’annoncer une fête amusante de feu, de lasers et de sons pour Noël« .

Guy Fawkes Day est la traditionnelle nuit des incendies

La célébration de Guy Fawkes Day, également connue sous le nom de Fireworks Night et Bonfire Night, a des racines profondes au Royaume-Uni, rappelant les événements du 5 novembre 1605, lorsque Guy Fawkes et un groupe de catholiques radicaux britanniques ont tenté d’assassiner le roi James I. en faisant sauter la Chambre des Lords du Parlement. L’attaque, également connue sous le nom de complot de poudre à canon, a été déjouée (Fawkes a été arrêté alors qu’il gardait les explosifs) et certains des conspirateurs ont été exécutés.

Peu de temps après l’échec du complot, pour célébrer la survie du roi et la mort de Fawkes, les gens ont commencé à allumer des incendies et à faire exploser de la poudre à canon dans tout Londres. Quelques mois plus tard, une loi du Parlement anglais, connue sous le nom de Loi sur l’action des charsa imposé l’observance annuelle du 5 novembre comme jour public d’action de grâce, qui est resté dans la loi jusqu’en 1859.

Au fil du temps, Guy Fawkes Day s’est répandu dans les colonies américaines, pour s’éteindre aux États-Unis et devenir un jour le Royaume-Uni pour se réunir avec ses amis et sa famille, accéder à des feux de joie, déclencher des feux d’artifice et brûler des effigies de Guy Fawkes. Guy Fawkes lui-même a subi une sorte de transformation au fil des siècles, autrefois connu comme un traître notoire, puis dépeint dans certains milieux comme un héros révolutionnaire, en grande partie en raison de l’influence du roman comique des années 1980 « V pour Vendetta » écrit par Alan Moore et illustré par David Lloyd, et le film du même nom de 2005 réalisé par James McTeigue, qui racontait l’histoire d’un mystérieux protagoniste, V, un révolutionnaire au visage couvert d’un masque de Guy Fawkes qui s’est battu contre un futur gouvernement fasciste aux États-Unis Royaume.

« Chaque génération réinvente Guy Fawkes selon ses besoinsA expliqué l’historien William B. Robison de la Southeastern Louisiana University. Qui sait si cette dernière décision de protéger les animaux et l’environnement, en éliminant les feux d’artifice et, par conséquent, les tonneaux effrayants et la pollution aux poussières fines, ne révèle pas une nouvelle transition culturelle ou, du moins, une transition écologique du mythe de Guy Fawkes.