Scott Forstall a été licencié d’Apple il y a 10 ans aujourd’hui

C’est peut-être difficile à croire, mais cela fait maintenant une décennie que Scott Forstall a été renvoyé d’Apple. Forstall a été remplacé par Craig Federighi le 29 octobre 2012, bien qu’il soit resté à titre de conseiller superficiel pendant environ six mois après cela.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé… et de ce qui s’est passé ensuite.

Cartographier la disparition de Forstall

Forstall était l’un des plus proches alliés de Steve Jobs chez Apple. Ils déjeunaient et travaillaient ensemble constamment. Mais après la mort de Steve Jobs en 2011, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Forstall n’était pas particulièrement apprécié dans les rangs de la direction. Beaucoup ont vu Forstall comme imitant l’ego de Jobs et prompt à détourner le blâme. En particulier, Forstall aurait été en conflit avec Jony Ive, le responsable du design industriel, à tel point qu’ils avaient refusé de prendre des réunions ensemble.

Alors que Forstall était connu pour être détesté, l’iPhone et iOS étaient en plein essor, et le crédit politique de Forstall en tant que visage de la division des logiciels mobiles d’Apple semblait quelque peu insurmontable. Il n’avait peut-être pas beaucoup d’amis dans l’équipe de direction, mais il était difficile de nier les résultats de son équipe. Cependant, vint ensuite septembre 2012 et le lancement d’iOS 6.

iOS 6 comprenait une toute nouvelle application Maps, utilisant les données et la cartographie Apple, remplaçant Google Maps en tant qu’application de cartes de stock sur le téléphone. Le lancement a été une catastrophe généralisée. Les sources de données d’Apple Maps étaient largement incorrectes ou incomplètes. La navigation n’était pas fiable et la fonctionnalité sophistiquée de survol de la ville en 3D présentait des problèmes de rendu du modèle pour de nombreux points de repère. Apple Maps faisait la une des journaux nationaux pour toutes les mauvaises raisons. Certains ont plaisanté en disant qu’Apple ne l’avait testé qu’en Californie (cela s’est en fait avéré être à moitié vrai). Une semaine seulement après la sortie d’iOS 16, Apple a publié une lettre d’excuses ouverte admettant que la qualité de Maps n’était pas à la hauteur. La lettre invitait même les clients à télécharger des applications de cartes tierces telles que MapQuest et Waze.

Cette lettre ouverte a été signée par Tim Cook. Il a été rapporté dans de grands journaux comme le New York Times que Cook avait voulu que Forstall signe la lettre, mais Forstall avait refusé car il estimait que les plaintes concernant Maps étaient exagérées. Cook a vu le refus d’accepter la responsabilité comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et a décidé qu’il était enfin temps pour Forstall de partir.

L’important remaniement de l’équipe de direction a été rendu public dans un communiqué de presse intitulé « Apple annonce des changements pour accroître la collaboration entre le matériel, les logiciels et les services ».

Craig Federighi assumerait la propriété de tous les systèmes d’exploitation d’Apple, iOS et OS X (maintenant connu sous le nom de macOS). Eddy Cue s’est vu attribuer Siri et Maps. Jony Ive prendrait la direction du groupe d’interface humaine, en plus de la conception matérielle.

John Browett est également parti en même temps

Bien que le départ de Scott Forstall ait fait la une des journaux, John Browett, SVP d’Apple Retail, a également été licencié au même moment. Son règne sur le commerce de détail a été un désastre, passant d’embauché à licencié au cours de la même année civile. Il a notamment mis en place une nouvelle formule d’embauche dans le commerce de détail qui a réduit au minimum les heures des employés à temps partiel (et quelques licenciements) dans tous les domaines, apparemment dans le but de réduire les coûts. L’impact sur la satisfaction des employés et l’expérience client dans les magasins a été immédiat. En août, Apple avait complètement annulé la politique et le groupe de relations publiques a publié une déclaration décrivant ouvertement les changements comme une erreur. Au total, sa nomination a été annoncée en janvier 2012, a commencé à travailler en avril et a été évincée en octobre – ne durant que sept mois dans le rôle.

Les retombées

Le rôle élevé de Jony Ive a directement conduit à l’introduction de l’esthétique du design plat dans les logiciels d’Apple. Presque aussitôt que j’ai pris la relève, il a commencé à travailler sur le système de conception iOS 7.

Les objets skeuomorphes et les textures richement détaillées des applications Apple ont été remplacés par des arrière-plans blancs, des icônes de dessin au trait et des boutons si simplifiés qu’ils ne se distinguaient que par la couleur, dépourvus de tout type de bordure ou d’arrière-plan. Les équipes d’ingénierie apporteraient le plus grand changement visuel à iOS sur un calendrier de développement très accéléré.

La première version bêta (buguée) d’iOS 7 a été livrée en juin 2013, à la WWDC. La réception d’iOS 7 était controversée ; certains ont adoré, d’autres ont détesté. iOS 7 a sans doute rattrapé les tendances plus larges de l’industrie, mais a dépassé la marque. Les futures révisions d’iOS ont vu le retour progressif d’éléments tels que les bordures autour des boutons, certaines ombres et une iconographie plus douce et arrondie avec des épaisseurs de ligne et des polices par défaut plus épaisses.

À son crédit, Apple a beaucoup investi dans Maps pour compenser le désordre initial du déploiement. Ils ont investi et embauché dans le monde entier pour faire progresser leurs technologies de cartographie, y compris l’une de ses premières grandes bases d’ingénierie en Inde. Les versions initiales de Maps rassemblaient les données de partenaires comme TomTom. En 2018, Apple a dévoilé qu’il reconstruisait Maps à partir de zéro et créait une nouvelle couche de données qu’il possédait entièrement, une entreprise majeure qui comprenait la gestion de ses propres flottes de camionnettes de vérité au sol. Ce déploiement a été bien accueilli et Apple Maps est compétitif par rapport à Google Maps à bien des égards ces jours-ci. Notamment, Maps est resté sous la responsabilité de Cue depuis le remaniement de 2012, mais la surveillance de Siri a fait du ping-pong autour de divers groupes – et a sans doute vu beaucoup moins de progrès.

Il a fallu un certain temps à Apple pour trouver un remplaçant pour le SVP du commerce de détail. Il a récupéré Angela Ahrendts en 2014, qui a aidé à unifier les expériences en ligne et physiques d’Apple et a travaillé avec Ive pour introduire des changements de conception majeurs dans les magasins de détail. Certaines des ambitions d’Ahrendt – transformer les magasins Apple en places publiques de la ville – n’ont pas été aussi réussies, bien que l’essentiel se poursuive avec les différentes sessions Today at Apple. Ahrendts est parti en 2019, remplacé par le vétéran Apple Deirdre O’Brien.

Forstall lui-même a gardé un profil bas dans les années qui ont suivi. Il a investi en privé dans certaines startups technologiques et a été nommé conseiller de Snapchat vers 2015. Il s’est apparemment concentré sur les efforts philanthropiques et a aidé à produire une poignée de pièces de Broadway. Il a fait surface pour le dixième anniversaire de l’iPhone, dans une interview télévisée avec le Computer History Museum.

