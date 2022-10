Joe Biden, le mystérieux joueur professionnel de Guilty Gear qui a déconcerté le Washington Post avec son nom

Décrit par le Washington Post comme un personnage de légende (sic) de la scène compétitive Guilty Gear, Joe Biden s’est fait un nom dans l’anonymat depuis deux ans. Au-delà de la qualité de ce joueur dans le jeu de combat classique, Biden a intrigué les habitants et les étrangers par son nom particulier. Coïncidence ou surnom clinquant ?

Joe Biden, président des États-Unis et crack de Guilty Gear

Bien qu’à nos yeux, et en appliquant le minimum de cohérence, on ne prétende pas que le président des États-Unis soit un magicien du joystick qui détruit son habileté dans les tournois de jeux vidéo, pour certains, il semble plus qu’évident qu’il l’est. Les réseaux sont une ruche de fausses nouvelles qui ont trouvé ici un nouveau filon. À une époque où il y a des gens qui nient la pandémie que nous avons subie, pensent à ce stade que la Terre est plate et consomment l’homéopathie en pensant à ses effets bénéfiques, la vérité est qu’il n’est pas surprenant que ce que nous vous disons aujourd’hui ait ses défenseurs .

Selon les enquêtes, Biden a disputé 116 tournois depuis 2020, se classant généralement entre les 10 premiers et les cinq premiers du classement. La nature non face à face de nombreux tournois n’aide pas à dévoiler le mystère, mais le Washington Post non plus avec des déclarations comme celle-ci :

« Un air de mystère pour cette figure tranquillement dévastatrice qui n’est certainement pas, mais pourrait être, le 46e président des États-Unis. »

À certains moments, ce journal a révélé la scandaleuse affaire du Watergate qui a ouvert les portes à la démission du président de l’époque, Richard Nixon. Tirant des mèmes pour ne pas heurter ce non-sens qui a émergé de la viralisation sur les réseaux sociaux, on imagine Bernstein et Woodward, les journalistes responsables de cette enquête mythique, levant les mains sur la tête comme s’ils étaient le capitaine Picard de Star Trek. Comme on le dit souvent aujourd’hui, Quelle heure pour être en vie !

