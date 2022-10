Le trou d’ozone se rétrécit à nouveau, cette année il avait atteint une taille plus grande que l’Antarctique

Selon la NASA, la tendance générale est à l’amélioration : « Le 5 octobre a dépassé l’étendue maximale de l’année précédente, mais globalement on la voit diminuer au cours des deux dernières décennies.

La taille et la forme du trou dans la couche d’ozone au-dessus du pôle Sud le 5 octobre 2022, lorsqu’il a atteint son étendue annuelle maximale / NASA

Le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique se rétrécit à nouveau, après avoir dépassé 26 millions de kilomètres carrés – environ deux fois la taille du continent antarctique – et atteint son extension annuelle maximale (26,4 millions de kilomètres carrés) le 5 octobre 2022, lorsque des instruments satellitaires de la NASA et de la NOOA détecté une plus grande amplitude que l’an dernier. Cependant, les données montrent que l’amincissement moyen de la couche d’ozone a couvert une superficie de 23,2 millions de kilomètres carrés entre le 7 septembre et le 13 octobre, ce qui est globalement légèrement inférieur à celui enregistré en 2021, confirmant la tendance générale à l’amélioration.

Le trou d’ozone se rétrécit

« Nous constatons certaines fluctuations, car les changements météorologiques et d’autres facteurs font fluctuer légèrement les chiffres d’un jour à l’autre et d’une semaine à l’autre, mais des progrès constants ont été réalisés au fil du temps et le trou se réduit. Dit Paul Newman, scientifique en chef pour les sciences de la Terre au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. Dans l’ensemble, nous le voyons diminuer au cours des deux dernières décennies : l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone par le biais du Protocole de Montréal réduit le trou.« .

L’évolution moyenne de la couche d’ozone d’une année sur l’autre. Les colonnes rouges indiquent les valeurs maximales et minimales de l’extension du trou (en haut, millions de km2) et la quantité totale d’ozone (en bas, exprimée en unités Dobson) / NASA

L’oscillation annuelle du trou d’ozone

Chaque année, comme cela se produit toujours au cours des dernières décennies entre août et octobre, la couche d’ozone – la partie de la stratosphère qui protège notre planète des rayons ultraviolets du Soleil – s’amincit, formant ce que l’on appelle le « trou d’ozone » au-dessus du Sud Cela s’explique par le fait que certains polluants organiques persistants, dérivés de la libération dans l’atmosphère de produits chimiques nocifs – tels que les chlorofluorocarbures (CFC), les chlorofluorocarbures halogénés (HCFC) et les fluorocarbures bromés (halons) – sont piégés par les nuages ​​stratosphériques polaires qui se forment pendant l’hiver froid de l’Antarctique, où au début du printemps, ils réagissent avec le rayonnement ultraviolet de la lumière du soleil, libérant du chlore et du brome réactifs qui détruisent les molécules d’ozone.

Pour cette raison, le trou d’ozone se développe au début du printemps antarctique (lorsque le soleil se lève à la fin de l’hiver), puis se stabilise et se rétrécit une fois que les températures deviennent trop élevées pour que des nuages ​​stratosphériques existent.

La tendance du trou dans la couche d’ozone pour 2022. L’ombrage gris indique les valeurs les plus élevées et les plus basses mesurées depuis 1979. Les chiffres rouges sont les valeurs maximales ou minimales. La ligne pointillée dans le graphique de la température stratosphérique minimale (exprimée en Kelvin) indique la température en dessous de laquelle les nuages ​​stratosphériques polaires peuvent se former / NASA

Par conséquent, plus la persistance des nuages ​​polaires est grande – comme cela s’est produit cette année, en raison d’un hiver plus froid que d’habitude dans les régions stratosphériques de l’Antarctique – plus le risque d’endommagement de la couche d’ozone est élevé. Mais sans le Protocole de Montréal et les amendements ultérieurs interdisant le rejet de produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone, les températures dans la stratosphère antarctique enregistrées cette année auraient entraîné un trou beaucoup plus important.

Cela indique que, malgré des conditions qui peuvent favoriser la formation du trou dans la couche d’ozone, les actions entreprises produisent des effets positifs à long terme, comme le confirment également les mesures de la NASA et de la NOOA, qui pour cette année ont également exclu l’impact potentiel. dans la stratosphère de l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en janvier dernier à Tonga, dans l’océan Pacifique Sud, comme cela s’est produit à la suite de l’éruption du mont Pinatubo en 1991, qui a libéré des quantités considérables de dioxyde de soufre, amplifiant l’épuisement de la couche d’ozone.