Joe Belfiore prend sa retraite après plus de 30 ans de travail chez Microsoft

Hier, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre pour ceux d’entre nous qui parlent de Microsoft depuis un moment. Le légendaire Joe Belfiore avait décidé, d’un simple tweet, de se retirer de l’entreprise où il travaillait depuis 32 ans. Belfiore a travaillé dans différents domaines et a maintenant décidé de prendre sa retraite, nous verrons si définitivement.

Aujourd’hui, j’ai partagé avec mon équipe qu’après 32 années fantastiques (!) Je prendrai ma retraite de @Microsoft! Et après? 1) Je reste jusqu’à l’été pour aider à la transition (BEAUCOUP DE BIENVENUE), puis 2) je me concentre sur les deux enfants encore à la maison et le 1 qui vient de commencer l’université. 🙂 – Joe Belfiore (@joebelfiore) 27 octobre 2022

Joe Belfiore, l’image de Windows Phone décide de prendre sa retraite après 32 ans à Redmond

Nous nous souvenons tous avec émotion et nostalgie des présentations de Joe Belfiore concernant Windows Phone. Il avait l’air radieux et avec un sourire d’une oreille à l’autre. Cependant, nous savons tous comment ce voyage s’est terminé. Satya Nadella a malheureusement décidé de quitter Windows 10 Mobile et Belfiore a pris un congé sabbatique pour parcourir le monde avec sa famille.

Le géant de Redmond avait capitulé dans l’une de ses divisions, et le responsable de la division était Belfiore lui-même. A partir de ce moment, on a senti que ce vétéran ne trouvait pas sa place au sein de l’entreprise et tournait dans différentes divisions.

Maintenant, après avoir été avec Microsoft depuis l’époque de Windows 95, il termine ce chapitre de sa vie. Et la vérité est qu’il est agréable de voir comment il a consacré la moitié de sa vie à nous offrir d’innombrables solutions logicielles via Microsoft. Son enthousiasme lors des présentations de produits nous manquait et nous manquera, c’était une personne qui savait faire passer le message de Microsoft.