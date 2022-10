House of the Dragon : Pourquoi Rhaenys ne s’agenouille-t-il pas devant Rhaenyra ?

Il y a cinq jours, la première saison de House of the Dragon se terminait et, comment pourrait-il en être autrement, son dernier épisode donne encore beaucoup à dire. Et c’est que l’épisode, intitulé « The Black Queen », nous a laissé des scènes sans fin pour analyser, parmi elles, le moment solennel où tout le monde s’agenouille devant Rhaenrya… tous sauf une personne, Rhaenys. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Nous avons la réponse.

Une fin digne de Game of Thrones

Au début de House of the Dragon, nombreux étaient ceux qui étaient sceptiques – celui qui écrit ces lignes fait partie du groupe – : la série Game of Thrones avait placé la barre très haut et il était facile de tomber dans l’exploitation de George RR Martin. univers sans rien obtenir d’efficace, conduisant à l’épuisement. Et tout cela malgré le fait que le matériel de la nouvelle fiction HBO Max avait du potentiel, nous racontant l’histoire des Targaryen et comment leur danse des dragons a complètement dynamité leur dynastie telle qu’elle s’est perpétuée jusqu’à présent.

Heureusement, ceux d’entre nous qui ne faisaient pas confiance au format ont vu à quel point nous nous trompions. House of the Dragon a assez bien réussi à adapter les pages de Feu et Sang au petit écran, nous offrant au moins une première saison fantastique, qui n’a cessé de s’améliorer épisode après épisode et a attiré des personnages qui, dans une plus large mesure , ou dans une moindre mesure, ils nous ont conquis -Viserys, Daemon, Rhaenyra, Alicent, Aemond…

Le dernier chapitre a continué dans cette même ligne et en plus de devenir l’un des mieux notés de ce premier opus, il nous a offert de grands moments, comme le couronnement de Rhaenyra à Rocadragón et la performance de courtoisie de tous ceux qui étaient présents. Eh bien, tout le monde sauf Rhaenys, qui a juste regardé de l’arrière-plan et a souri à la nouvelle (et légitime) reine de Westeros. Cela a amené beaucoup de gens à s’interroger et à s’interroger sur l’évidence : pourquoi la tante de Rhaenyra ne s’agenouille-t-elle pas devant elle comme les autres ?

La position de Rhaeny

Au début de l’épisode 1×10, personne ne doutait que Rhaenys soit en faveur auprès de Rhaneyra. Cela a été prouvé par le fait qu’il avait refusé d’accepter Aegon comme roi et qu’il s’était échappé à Peyredragon pour avertir la fille de Viserys de tout ce qui s’était passé à King’s Landing, l’alertant que les verts étaient après elle. Cependant, le fait qu’il ne se soit pas agenouillé – ajouté au fait qu’il n’ait pas mis fin à la vie d’Alicent et du reste de sa famille à la fin de l’avant-dernier épisode alors qu’il en avait l’occasion – puisqu’il continue de douter des responsables de la « mort » de son fils- a fait penser à certains que peut-être les intentions de ce Targaryen ne sont pas si claires.

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de cela, il est entendu que Rhaenys, avant de s’agenouiller devant la reine, doit parler avec son mari, Corlys Velaryon (le serpent de mer), et décider avec lui si la maison Velaryon soutiendra le combat de Rhaenyra. que cela implique également au niveau logistique. La reine qui ne l’a jamais été est donc prudente lors du sacre -bien que son sourire dénote la complicité- car c’est ce qui lui correspond dans sa position. Ni plus ni moins.

Une fois que Lord Corlys Velaryon se rend au conseil et jure allégeance à Rhaenyra et à la disposition de sa flotte maritime, Rhaenys s’implique à 100%, proposant en fait de patrouiller dans le détroit de Gaznate avec son dragon Meleys pour gérer la paralysie du commerce maritime et l’approvisionnement en verts. .

D’après ce que l’on sait/espère pour la seconde saison et sans vouloir rentrer dans les spoilers, Rhaenys devrait avoir un rôle très actif en fait dans toute l’approche militaire de la Reine Noire. Sa loyauté est plus qu’évidente.