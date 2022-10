La petite baleine saute comme un dauphin à côté de maman – les magnifiques clichés d’Australie

Une jeune baleine à bosse a fait des sauts extraordinaires au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, complètement hors de l’eau.

Baleine à bosse qui saute. Crédit : Sapphire Coastal Adventures / Facebook

Certaines des photographies les plus belles et les plus spectaculaires d’une baleine bondissante ont été prises lors d’une excursion d’observation des baleines en Australie. Le protagoniste absolu était un bébé baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) qui ont fait des sauts tout simplement extraordinaires hors de l’eau, comparables aux évolutions des dauphins les plus « gracieux » et acrobatiques. En effet, il est rare qu’une baleine puisse sortir de l’eau de tout son corps et laisser suffisamment de lumière entre elle et l’océan. Mais dans ce cas, le rorqual commun (le bébé des baleines) a effectué des évolutions absolument étonnantes.

Comme l’a raconté dans un post sur Facebook Sapphire Coastal Adventures, la société d’observation des baleines qui a eu la chance d’assister au spectacle, une excursion en mer a été organisée le 26 octobre après l’annulation de la veille, en raison du mauvais temps. A cause de la pluie et de la mer agitée l’eau est restée peu claire, cela n’a cependant pas empêché les passagers du bateau de voir des dauphins, des phoques et un premier couple de baleines, une maman baleine à bosse avec son bébé. Les deux cétacés ont été repérés dans la matinée au large de Tura, une banlieue de Merimbula sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, d’où partent les excursions Sapphire Coastal Adventures. Mais ce n’étaient pas les acrobates immortalisés sur les photos.

Un saut de la mère. Crédit : Sapphire Coastal Adventures / Facebook

Dans l’après-midi, en effet, le bateau s’est dirigé vers Pinnacles au sud et a croisé un autre couple de baleines à bosse, toujours une mère avec sa baleine. Au début, comme on le lit dans le post, les deux animaux étaient calmes, puis soudain ils ont commencé à donner vie au magnifique spectacle pour le plus grand plaisir de tous les présents. Les baleines à bosse ont effectué des sauts spectaculaires, des jeux de bulles et des évolutions sous-marines. Une expérience à couper le souffle pour l’équipage et les randonneurs, qui ont capturé toute la scène avec vidéo et photos. Le petit a fait les sauts les plus incroyables, mais au bout d’un moment, la mère s’est aussi adonnée au «breaching» (le nom technique de ce comportement), avec des bruits sourds à la surface de la mer qui résonnaient sur des kilomètres.

Les cétacés font ces sauts spectaculaires pour plusieurs raisons, mais c’est un comportement encore mal compris par les biologistes marins. Parmi les nombreuses hypothèses proposées figurent l’élimination des parasites, la parade nuptiale, la démonstration de force, la communication interspécifique et intraspécifique, la chasse et même le simple divertissement. Les amateurs d’observation des baleines savent que les baleines à bosse – en particulier celles du Pacifique – se produisent souvent et volontairement dans ces évolutions, probablement dans l’intention de communiquer / démontrer quelque chose aux bipèdes excités sur les bateaux.