Les transferts LAN peer-to-peer arrivent sur Steam

Pourquoi c’est important : les utilisateurs de plusieurs ordinateurs ont probablement dû installer une grande partie des mêmes logiciels et peut-être les mêmes jeux sur tous les systèmes, ce qui augmente considérablement l’utilisation de la bande passante. Valve semble développer une solution pour les joueurs dans cette situation.

Le créateur de SteamDB a récemment découvert un code indiquant que Valve travaillait sur des transferts de jeux Steam en réseau peer-to-peer. La fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de copier des jeux entre PC sur le même réseau local (LAN), ce qui est généralement plus rapide que le téléchargement et ne consomme pas de bande passante Internet. Les transferts de données sur un LAN sont

Le développeur de SteamDB, Pavel Djundik, n’a pas précisé si les transferts s’effectuent sans fil entre les PC sur le même réseau Wi-Fi ou via des câbles Ethernet les reliant. La première est probablement plus probable, mais Valve pourrait potentiellement utiliser les deux méthodes.

Djundik suppose que Valve ajoute principalement la fonctionnalité afin que les propriétaires de Steam Deck puissent copier des jeux sur l’ordinateur de poche à partir de leurs PC principaux sans les télécharger à nouveau depuis Internet. Les utilisateurs peuvent même ignorer le processus de décryptage que Steam entreprend lors de l’installation de jeux.

Valve travaille apparemment sur des téléchargements Steam peer-to-peer sur LAN. pic.twitter.com/o6fXYo7gHK – Pavel Djundik (@thexpaw) 27 octobre 2022

Les transferts de réseau local pour les jeux pourraient être inestimables pour ceux qui ont des plafonds de données en s’assurant qu’ils n’ont besoin de télécharger un jeu qu’une seule fois. Cela pourrait être encore plus utile pour les développeurs ou d’autres organisations qui ont besoin d’installer des jeux sur plusieurs systèmes simultanément. La seule autre méthode pour déplacer des jeux Steam sans les retélécharger consiste à les sauvegarder sur un support externe, mais les transferts LAN seront probablement beaucoup plus rapides.

Un répondant à Djundik confirme que les utilisateurs peuvent déjà essayer la fonctionnalité en modifiant les variables de la console. Il a réussi à déplacer une copie de Crusader Kings III d’un PC vers un Macbook. Cependant, les transferts sont toujours buggés.

Certains répondants à Djundik ont ​​établi des comparaisons avec la fonction Download Play de Nintendo, qui permettait aux propriétaires de Nintendo DS de partager temporairement des jeux avec des utilisateurs qui ne les possédaient pas pour une coopération sans fil locale. Les propriétaires de consoles Xbox One et Xbox Series peuvent accéder à des fonctionnalités similaires pour copier des jeux et des applications entre les systèmes sans fil. PlayStation 4 et PlayStation 5 ont une fonction de migration, mais elle permet uniquement aux utilisateurs de déplacer toutes les données d’un système, pas des jeux individuels.

Dans les nouvelles connexes, le client bêta de Steam a récemment commencé à permettre aux utilisateurs de bureau d’essayer l’interface utilisateur de Steam Deck. Pour ce faire, optez pour la version bêta de Steam dans le menu des paramètres, redémarrez Steam, puis ajoutez « -gamepadui » au chemin cible dans un raccourci. Sachez que le nouveau mode ne permet pas de revenir à l’interface Steam standard sans redémarrer le client.