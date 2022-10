La détection d’accident de voiture Apple Watch Series 8 se déclenche et appelle à l’aide après que le conducteur a percuté un poteau

Apple Watch Series 8 et Ultra sont les premiers modèles à inclure Crash Detection, et la nouvelle fonctionnalité vient déjà à la rescousse.

Un homme d’Indianapolis nommé Nolan Abell attribue à son Apple Watch Series 8 nouvellement achetée le mérite d’avoir appelé à l’aide après un accident de voiture dangereux. Nolan dit qu’il a heurté un poteau alors qu’il conduisait à grande vitesse une semaine seulement après avoir acheté la montre.

Tout en luttant pour rester conscient, Nolan a ressenti le retour haptique de l’Apple Watch et a entendu une voix lui demander s’il était là.

« S’il n’y avait pas eu cette montre, qui sait combien de temps il aurait fallu pour que l’aide m’arrive », a déclaré Nolan à ABC News. « Quelqu’un m’aurait éventuellement trouvé, mais cela m’a envoyé un EMS en cinq minutes. »

« Si votre iPhone ou Apple Watch détecte un grave accident de voiture, votre appareil peut vous aider à vous connecter aux services d’urgence », explique Apple. « La détection de collision est conçue pour détecter les accidents de voiture graves, tels que les collisions frontales, latérales et arrière, ainsi que les renversements, impliquant des berlines, des mini-fourgonnettes, des VUS, des camionnettes et d’autres voitures de tourisme. Lorsqu’un grave accident de voiture est détecté, votre iPhone ou Apple Watch déclenche une alarme et affiche une alerte.

La détection de collision n’est pas seulement nouvelle pour l’Apple Watch. Les modèles d’iPhone 14, y compris Plus, Pro et Pro Max, incluent également la détection de collision. Toutes les montres ne fonctionnent pas indépendamment d’un iPhone. Lorsque vous êtes loin de votre iPhone, Crash Detection ne fonctionnera qu’avec Apple Watch Series 8 et Ultra.

« Si vous avez votre iPhone et Apple Watch, le curseur d’appel d’urgence apparaît uniquement sur votre montre, et l’appel est connecté et l’audio de l’appel est lu depuis votre montre », explique Apple.

Lorsque la détection de collision se déclenche, l’utilisateur dispose de 20 secondes pour rejeter l’alerte car les services d’urgence sont appelés. Apple Watch a également défendu la détection des chutes, y compris l’ajout récent d’optimisations pour les accidents de vélo.

APPLE WATCH SAUVE LA VIE : Un homme a crédité son Apple Watch de lui avoir sauvé la vie en contactant automatiquement les premiers intervenants après avoir percuté sa voiture contre un poteau. Rapports Rhiannon Ally d’ABC. pic.twitter.com/WRvfaU07LF – ABC World News maintenant (@abcWNN) 28 octobre 2022

