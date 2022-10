Résolu après 26 ans un mystère du Titanic (et c’est une merveilleuse découverte)

En 1996, un mystérieux signal est apparu sur le sonar d’un sous-marin près de l’épave du Titanic. Aujourd’hui, grâce à une expédition, nous savons ce que c’est.

Titanesque. Crédit : Expéditions OceanGate

En 1996, lors d’une plongée sur le site où le Titanic a coulé au large de l’île de Terre-Neuve dans l’océan Atlantique Nord, le sonar d’un sous-marin a détecté quelque chose d’anormal près de l’épave colossale. Un mystérieux « blip » est apparu sur le moniteur de Paul Henry Nargeolet, aventurier et pilote de sous-marin expert qui a étudié pendant des décennies l’épave la plus célèbre du monde (aujourd’hui visible dans des images 8K extraordinaires grâce à une récente expédition). L’objet détecté par le sonar était énorme, avec une forme comparable à celle du paquebot coulé par le tristement célèbre iceberg. Cela aurait pu être une autre épave, une formation géologique ou qui sait quoi d’autre. Le mystère est resté le même jusqu’à cette année, lorsque la société de chercheurs et d’explorateurs des abysses OceanGate Expeditions – la même qui a filmé le Titanic en très haute résolution – a décidé d’enquêter de manière approfondie. Voici ce qui a été découvert.

Grâce à un petit sous-marin, les aventuriers se sont approchés du lieu d’origine du mystérieux blip, se retrouvant devant un spectacle merveilleux : un récif corallien non contaminé sur une grande formation basaltique, totalement inconnue des scientifiques. C’est un écosystème vivant grouillant de vie, très riche en vertébrés et invertébrés. Nargeolet (qui a participé à l’expédition) et ses collègues ont pu admirer des coraux d’espèces, de formes et de couleurs variées, ainsi que des éponges, des crustacés, des poissons et bien d’autres organismes marins fascinants. Le récif est un véritable monde perdu à 2 900 mètres de profondeur, à deux pas de l’écosystème vivant qui s’est développé sur la barrière artificielle offerte par les souches du Titanic. Pouvoir comparer la biodiversité des deux écosystèmes voisins est l’un des projets de recherche les plus fascinants lancés après cette découverte.

« Cette découverte va améliorer notre façon de penser la biodiversité des profondeurs. Les formations volcaniques apparemment basaltiques sont remarquables et nous sommes émerveillés par la diversité et la densité d’éponges, de coraux bambous, d’autres coraux d’eau froide, de langoustes et de poissons qui prospèrent à 2900 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique Nord », a-t-il déclaré dans un communiqué. Steve W. Ross, chercheur au Center for Marine Science de l’Université de Caroline du Nord et membre d’OceanGate Expeditions. « Nous ne savions pas ce que nous allions découvrir. Au sonar, cela aurait pu être n’importe quoi d’autre, y compris un éventuel autre naufrage. Je cherchais depuis longtemps à explorer ce gros objet apparu sur le sonar il y a longtemps. C’était formidable d’explorer cette région et de trouver cette fascinante formation volcanique grouillante de tant de vie », s’est enthousiasmé PH Nargeolet.

Grâce au sous-marin, les scientifiques ont collecté un grand nombre de données, de photos et de vidéos qui seront analysées en profondeur dans les mois à venir. Des échantillons d’eau ont également été prélevés dans différentes zones de l’écosystème, ce qui, grâce à l’analyse de l’ADN, nous permettra de déterminer quelles espèces vivent et fréquentent le merveilleux monde perdu. La formation basaltique a été appelée avec le nom provisoire de Nargeolet-Fanning Ridge, après le découvreur du « blip » en 1996 et Oisín Fanning, un vétéran des missions OceanGate Expeditions.