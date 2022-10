Les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient comporter des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs haptiques

Tourné vers l’avenir : l’iPhone 15 Pro de l’année prochaine pourrait comporter des changements qui rapprocheraient Apple de ce que certains pensent être une éventualité pour le produit le plus vendu de l’entreprise. Dans une récente série de tweets, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que sa dernière enquête suggérait qu’Apple pourrait remplacer les boutons physiques de volume et d’alimentation des iPhones haut de gamme de l’année prochaine par une conception de bouton à semi-conducteurs.

Les remplaçants tactiles tireraient parti du Taptic Engine d’Apple, une technologie haptique qui utilise des vibrations pour simuler les pressions physiques sur les boutons.

L’implémentation serait similaire au bouton d’accueil de l’iPhone 7 ou au trackpad des MacBook.

Si cela est vrai, Apple envisagerait d’augmenter le nombre de moteurs Taptic utilisés dans chaque iPhone Pro de un à trois. Les fournisseurs qui fournissent les versions pour Apple, notamment Luxshare ICT et AAC Technologies, bénéficieraient sans aucun doute des commandes supplémentaires.

L’ajout de moteurs Taptic supplémentaires à l’iPhone peut sembler contre-intuitif en termes de complexité, mais les avantages l’emportent probablement sur les inconvénients. Le Taptic Engine existe depuis plusieurs années, donnant à Apple beaucoup de temps pour affiner sa conception pour plus de robustesse. Cela dit, Apple peut le considérer comme plus fiable que les boutons mécaniques et cela pourrait même libérer de l’espace à l’intérieur du combiné densément emballé.

L’élimination des boutons physiques rendrait également l’iPhone plus résistant aux liquides et donnerait à Apple un nouvel argument de vente. En fait, Kuo attend fabricants de smartphones Android haut de gamme pour imiter l’évolution de leurs offres.

La suppression des boutons de volume et d’alimentation rapprocherait également l’iPhone de ce que certains considèrent comme un jalon Apple – une dalle de verre sans bouton et sans port. Apple a déjà annoncé qu’il échangerait le port Lighting contre un connecteur USB-C pour se conformer à la législation européenne, mais certains pensent que ce n’est qu’un palliatif jusqu’à ce qu’il puisse passer à un système de charge entièrement sans fil. Il faudra probablement encore au moins quelques années avant qu’un saut vers une recharge sans fil à 100 % soit envisagé, mais cela semble être la direction dans laquelle nous nous dirigeons.