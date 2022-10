Le meilleur régime pour nous et pour la planète : conseils d’experts pour rester en bonne santé et réduire les émissions

Le professeur Tim Spector recommande de couper la viande, de manger 30 types de plantes par semaine et d’utiliser les micro-ondes pour une alimentation saine et durable.

« Devenir végétalien est le moyen le plus simple de réduire votre empreinte carbone personnelle ». C’est par ces mots que l’illustre scientifique britannique Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique et directeur du Twin Research Department du King’s College de Londres, a ouvert un éditorial de fond publié dans le Guardian consacré à une alimentation durable, bonne tant pour notre santé que pour celui de la planète. Comme on le sait, en effet, les émissions de CO2 et la consommation d’eau et de sol de l’agriculture intensive (et de l’élevage en général) sont nettement supérieures à celles nécessaires à la production d’aliments d’origine végétale. Qu’il suffise de dire que, selon le récent rapport « Meat Atlas: Facts and figures about the animals we eat 2021 », les cinq plus grandes entreprises d’élevage qui produisent de la viande et des produits laitiers émettent des niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère comparables à ceux d’un grande compagnie pétrolière, alors que 20 en émettent autant qu’un grand pays comme la France ou le Royaume-Uni. Comme l’explique le professeur Spector, le bœuf nécessite cent fois plus de terre pour produire la même quantité de protéines que celle offerte par le pois ou le soja.

À la lumière de ces données, il n’est donc pas surprenant que minimiser – ou supprimer complètement – la viande de son alimentation soit considéré comme l’un des meilleurs moyens de protéger la planète du changement climatique. Selon le rapport State of Climate Action 2022 récemment publié, ceux qui continuent à manger de la viande devraient le réduire à un maximum de l’équivalent de deux hamburgers par semaine. Un choix qui est aussi bon pour la santé. Le rapport « The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the merci of fossil fuels » indique que la transition vers des régimes à base de plantes réduirait non seulement de 55 % les émissions de gaz à effet de serre générées par la production de viande et de lait, « Mais cela permettrait également d’éviter jusqu’à 11,5 millions de décès liés à l’alimentation par an et de réduire le risque de maladies zoonotiques. » Pour toutes ces raisons, le Professeur Spector a décidé de ne consommer de la viande qu’une à deux fois par mois et uniquement issue d’élevages biologiques.

Le scientifique souligne que le facteur alimentaire le plus important découvert pour une meilleure santé intestinale est la variété de plantes consommées en une semaine, 30 étant considéré comme le nombre optimal. Cela peut sembler un grand nombre, mais en réalité avec un peu d’attention vous pouvez y arriver facilement, car les condiments, les épices, les céréales, les graines, les légumineuses, les champignons, les herbes etc etc. sont couverts. Le professeur Spector indique que déjà un oignon frit, avec de l’huile d’olive, du piment, des carottes, des légumineuses et de la sauce pour pâtes apporte déjà une bonne contribution. Mais les produits végétaux ne sont pas toujours parfaitement sains. En fait, certains végétaliens dépendent trop des « aliments ultra-transformés riches en sel et en matières grasses », comme certains hamburgers et certaines « répliques » d’aliments omnivores. Certains sont même préparés dans des usines très énergivores, nocives pour la planète. La recommandation est donc de s’orienter le plus possible vers des ingrédients issus de l’agriculture biologique, simples et variés.

Quant aux protéines, le professeur Spector recommande de consommer des légumineuses telles que les lentilles et les haricots, qui sont également riches en fibres, minéraux et polyphénols, aidant « les populations centenaires à survivre à nous autres ». Pour l’apport de fer, d’iode, de zinc et de vitamine B-12, il suggère de consommer des œufs, des palourdes ou des moules et du poulet provenant de fermes durables une fois par semaine. Ces substances peuvent toujours être obtenues avec d’autres aliments et suppléments (en particulier B-12), pour ceux qui décident d’opter pour un régime végétarien ou végétalien. Bien sûr, toujours sous l’test du médecin – nutritionniste traitant. Ne comptez jamais sur le bricolage, qui peut être déséquilibré et dangereux pour la santé.

Pour cuisiner ses propres repas, le professeur Spector recommande d’utiliser le four à micro-ondes, qui permet d’économiser de l’énergie (par rapport à l’utilisation du gaz naturel pour la cuisinière ou le four électrique) et aussi de conserver plus de nutriments dans les aliments. Le scientifique ajoute que les bienfaits du poisson et des acides gras oméga-3 ont été surestimés par la recherche scientifique, tout comme ceux des produits laitiers, « qui sont une cause énorme du réchauffement climatique ». « Il existe de nombreuses meilleures sources de calcium, comme les graines de sésame et de tahini, les légumes à feuilles vert foncé et le tofu au calcium. Bien que les alternatives au lait soient globalement meilleures pour les émissions de gaz à effet de serre, elles peuvent causer d’autres problèmes ; la quantité excessive d’eau utilisée pour créer le lait d’amande et sa nocivité pour les abeilles, par exemple. D’autres, comme le lait de soja et d’avoine, peuvent être hautement transformés », a commenté le scientifique. Évidemment Spector précise qu’il n’y a pas de régime adapté à tout le monde, il faut donc toujours écouter son corps et surtout consulter des experts en nutrition. Suivre des modèles alimentaires durables, bénéfiques pour nous et pour la planète, est non seulement possible, mais aussi un devoir.